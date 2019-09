Scacchi | Coppa del Mondo 2019 | risultati 20 settembre Primo giorno di ottavi di finale

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : spareggi terzo turno. Xiong elimina Giri - avanti col brivido Vachier-Lagrave e Nepomniachtchi : Si sono appena conclusi gli spareggi del terzo turno della Coppa del Mondo di Scacchi 2019 in corso di svolgimento a Khanty-Mansiysk in Russia. Molti brividi negli otto tie-break odierni, disputati secondo regolamento con due partite da 25+10 seguite in caso di parità da altre due da 10+10, eventualmente poi 5+3 e infine la formula Armageddon finale. Il grande colpo della giornata viene dall’emergente americano Jeffrey Xiong (31) che ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : Mamedyarov e So aprono gli ottavi in vantaggio - pattano gli altri big : Si è aperto oggi il terzo turno della Coppa del Mondo di Scacchi 2019, in corso di svolgimento a Khanty-Mansiysk (Russia). Sedici gli incontri in programma nel primo round degli ottavi di finale che vedrà domani gli stessi accoppiamenti scambiarsi i colori per determinare poi il passaggio del turno. Sale il livello delle sfide e crescono inevitabilmente le patte, atavico problema degli Scacchi in classica ormai da molto tempo: solamente sette ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : Anish Giri si salva per il rotto della cuffia negli spareggi del secondo turno - avanza anche Ding Liren : Con la disputa di 15 tie-break si sono concluse le sfide di secondo turno della Coppa del Mondo di Scacchi 2019 in corso di svolgimento a Khanty-Mansiysk. 17 si erano concluse già ieri dopo le due partite a cadenza classica. Degli odierni 15 spareggi, 13 si sono decisi dopo le prime due partite di giornata a gioco rapido, 25 minuti per giocatore più 10 secondi di incremento a ogni mossa. Si sono qualificati, tra gli altri, il cinese Ding Liren, ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : risultati seconda giornata. Pochi colpi di scena - eliminato Wojtaszek e Nakamura finisce al tie break : A Khanty-Mansiysk si è disputata oggi la seconda giornata della Coppa del Mondo di Scacchi 2019, un format dove 128 giocatori si sfidano ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale che si disputerà il 4 ottobre. Ogni sfida di questo primo turno viene giocata col format degli Scacchi classici, 90 minuti di tempo ciascuno per le prime 40 mosse e poi 30 minuti ulteriori per le restanti, con un incremento di 30 secondi a mossa fin dalla ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : bene quasi tutti i big all’esordio - patta solo Levon Aronian : Ha preso il via quest’oggi, a Khanty-Mansiysk, la Coppa del Mondo di Scacchi per l’edizione 2019, che assegna due posti per il torneo dei Candidati al titolo mondiale, di cui proprio ieri è arrivata la conferma del luogo di svolgimento, ancora in Russia, a Ekaterinburg. Si è giocata la parte iniziale dei primi turni, che termineranno domani per quelli che saranno riusciti ad acquisire un punteggio complessivo di 1.5-0.5 o 2-0, ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : si corre per due posti al Torneo dei Candidati. Ding Liren favorito numero uno : Parte dal 10 settembre, e terminerà il 4 ottobre, la Coppa del Mondo di Scacchi, un appuntamento di estrema importanza: da qui, infatti, saranno in due a qualificarsi per il Torneo dei Candidati che, il prossimo anno, designerà lo sfidante del Campione del Mondo, il norvegese Magnus Carlsen, padrone della scena Scacchistica ormai dal 2013. Si gioca a Khanty-Mansiysk, in Russia, già sede di numerosi eventi Scacchistici sotto la spinta ...