Santabarbara 5 Stelle Il Movimento è una polveriera

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Ognuno è libero di esprimersi”, dice Luigi Di Maio a proposito del “non fidatevi del Pd” scritto ieri da Alessandro Di Battista, e un senatore d’esperienza si mette a ridere quando glielo si racconta al telefono. Per poi aggiungere: “Non mi virgolettare nulla”. Amen. Tra strascichi della nuova alleanza, grandi malumori per la nuova squadra di governo, accordi regionali gestiti dall’alto, ilè una.Poi il botto non ci sarà, magari finirà nella solita assemblea tarallucci e vino come prevede ormai da anni il cerimoniale pentastellato di Palazzo. Forse la scissione non arriverà – mai ce ne è stata una seria fra i pentastellati – e qualche addio alla chetichella passerà inosservato come d’altronde già successo anche in questa legislatura. Ma ...

