Sanità | Ordine medici Palermo | ' ok neolaureati nei pronto soccorso ma non è soluzione' 2

Sanità : Ordine medici Palermo - 'ok neolaureati nei pronto soccorso ma non è soluzione' : Palermo , 20 set. (AdnKronos) - "I contratti 'training on the job' che anche la Regione siciliana vuole adottare per impiegare nei pronto soccorso siciliani i neolaureati formati con appena 360 ore presso il suo ente di formazione sanitaria Cefpas non è il modello formativo adeguato e non può essere

Sanità : Ordine medici Palermo - ‘ok neolaureati nei pronto soccorso ma non è soluzione’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “I contratti ‘training on the job’ che anche la Regione siciliana vuole adottare per impiegare nei pronto soccorso siciliani i neolaureati formati con appena 360 ore presso il suo ente di formazione sanitaria Cefpas non è il modello formativo adeguato e non può essere in nessun modo una soluzione strutturale perché nelle aree d’emergenza in pochi minuti bisogna salvare spesso una ...