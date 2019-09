Sanità : in Sicilia solo 34% mamme allatta al seno in modo esclusivo (2) : (AdnKronos) – Particolarmente interessanti i dati elaborati attraverso ‘InPrimis’, un’indagine sulla salute dei primi 1000 giorni dei piccoli, presentata in occasione della conferenza. Un campione di 1055 donne residenti in Sicilia che hanno partorito tra aprile e luglio 2017 ha dimostrato una bassa prevalenza dell’allattamento esclusivo: la formula artificiale viene utilizzata durante la degenza in ospedale e ...

Sicilia : Cracolici (Pd) - 'centrale appalti Sanità in altre Regioni - governo ritiri delibera' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "La razionalizzazione del sistema degli appalti in ambito sanitario non passa certamente attraverso la stipula di convenzioni che di fatto delegano ad altre Regioni il compito di provvedere all’approvvigionamento delle aziende sanitarie Siciliane". Lo afferma il deputa

Sicilia : Cracolici (Pd) - ‘centrale appalti Sanità in altre Regioni - governo ritiri delibera’ : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – “La razionalizzazione del sistema degli appalti in ambito sanitario non passa certamente attraverso la stipula di convenzioni che di fatto delegano ad altre Regioni il compito di provvedere all’approvvigionamento delle aziende sanitarie Siciliane”. Lo afferma il deputato del Pd all’Ars Antonello Cracolici che, in un’interpellanza sottoscritta da tutti i parlamentari del ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...

La buona Sanità abita in Sicilia : intervento di chirurgia robotica su un paziente 91enne : Caso di buona sanità in Sicilia, precisamente a Messina dove è stato eseguito un intervento di asportazione di rene e uretere con tecnica robotica Da Vinci. Si tratta di una tecnica innovativa eseguita dal dott. Antonino Iannello, esperto nel campo della chirurgia robotica. Di seguito la testimonianza di Antonietta Scaffidi, figlia del paziente che scrive una lettera di ringraziamento al Primario e a tutta la sua equipe. “Con questa ...

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto (2) : (AdnKronos) - Per l’imminente futuro il presidente Albano, con il management della Fondazione Giglio, ha programmato il rinnovo tecnologico dell’Emodinamica "con un investimento superiore ad 1,5 milioni di euro". Sono in corso le gare per l’aggiudicazione di due angiografi, di cui uno portatile, di

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - La Cardiologia dell'ospedale Giglio di Cefalù è la prima in Sicilia per tempestività di intervento sia nell’infarto miocardico acuto sia in una forma particolare di infarto, detto Stemi, in cui è particolarmente importante l’intervento immediato. Il dato arriva dal pri

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto (2) : (AdnKronos) – Per l’imminente futuro il presidente Albano, con il management della Fondazione Giglio, ha programmato il rinnovo tecnologico dell’Emodinamica “con un investimento superiore ad 1,5 milioni di euro”. Sono in corso le gare per l’aggiudicazione di due angiografi, di cui uno portatile, di un ecografo specialistico, dei sistemi di monitoraggio per la terapia intensiva cardiologica e della ...

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – La Cardiologia dell’ospedale Giglio di Cefalù è la prima in Sicilia per tempestività di intervento sia nell’infarto miocardico acuto sia in una forma particolare di infarto, detto Stemi, in cui è particolarmente importante l’intervento immediato. Il dato arriva dal primo report sulla performance del sistema sanitario in Sicilia redatto dal Dasoe dell’assessorato regionale della ...

Aziende sanitarie Sicilia orientale - graduatoria Anestesisti e Rianimatori : È stata approvata dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, Giuffrida, la graduatoria dei dirigenti medici vincitori

La Regione Sicilia assume - concorso Corpo forestale Sicilia e Sanità : In Sicilia sta per aprirsi la stagione dei concorsi. Dalla sanità al Corpo forestale, ai Beni Culturali, la Regione assumerà personale dopo le carenze di organico provocate da Quota 100 e pensionamenti ordinari. Qualche giorno fa Musumeci ha annunciato un piano di assunzioni di almeno 800 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. Con lo sblocco dei concorsi, la Regione potrebbe a breve pubblicare il relativo bando di concorso per ...

Sicilia : Confintesa Sanità - 'su 118 e Seus silenzio imbarazzante' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Ad oggi la situazione del servizio di emergenza urgenza (118 Sicilia) è sempre la stessa, ovvero pessima, troppe note e comunicati sono stati scritti e pubblicati da Confintesa Sanità, senza che nulla di concreto sia realmente avvenuto, né da parte della Seus, né da p