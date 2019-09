San Camillo | inaugurato nuovo reparto di terapia intensiva neurochirurgica

Sanità Lazio - candidato escluso “indovina” 16 vincitori su 20 del concorso al San Camillo. L’Asl si difende : “Tutto regolare” : Ha indovinato 16 dei 20 vincitori di un concorso per dirigenti di un concorso per dirigenti delle professioni tecniche sanitarie all’ospedale San Camillo di Roma. Addirittura centrando i primi due nominativi in graduatoria. Tutto ciò un mese e mezzo prima della proclamazione dei vincitori. È riuscito a Antonio Di Nicola, uno dei candidati che ha partecipato alla selezione, alla quale hanno partecipato in totale 160 persone. Nella ...