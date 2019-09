Salvini:Colle?Elezione diretta dal 2029

"Quelli del Pd si sono già spartiti i prossimi 3 presidenti della Repubblica, io penso che se non quello del 2022, ma quello delpotrà essere elettomente dai cittadini". Così il leader della Lega,, intervenendo alla festa di Atreju. Poi sulla durata del governo: "Il potere è un collante" ma "non scommetterei un euro che possano arrivare in fondo". E in vista delle prossime Regionali:"La metà degli italiani, alla faccia degli inciuci di palazzo, voterà e su questo l'alleanza di centrodestra c'è,e vince"(Di venerdì 20 settembre 2019)