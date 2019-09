Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 20 settembre 2019): "Voteranno i cittadini umbri, voteranno i calabresi, gli emiliani, romagnoli, toscani, pugliesi, liguri, veneti,

infoitinterno : Renzi vs Salvini, a metà ottobre il primo duello in tv - sicilianews24 : Salvini 'Metà Italiani voterà alla faccia degli inciuci' - - bermat : @claudoe magari verso metà edizione si scopre che Salvini non esiste. You may say I’m a dreamer -