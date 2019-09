Salvini l' altro vuole le donne in vetrina per rilanciare il turismo

Matteo Salvini sfida Pd-M5s : "Facciamo un referendum per il maggioritario puro - altro che Rosatellum" : Matteo Salvini sfida Pd e M5S sulla legge elettorale lanciando la proposta di un referendum per introdurre un sistema totalmente maggioritario. Si tratterebbe di un referendum abrogativo indetto "entro settembre" da cinque regioni per togliere la parte proporzionale dall'attuale legge elettorale, il

Governo - Di Maio : “Pd? Ero scettico - poi stupito positivamente. Salvini? E’ finita come quando vieni tamponato e l’altro dà la la colpa a te” : Ospite del primo appuntamento stagionale di Dimartedì (La7), il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio ripercorre le tappe della crisi agostana di Governo e del dissidio con la Lega: “Salvini il 7 agosto mi ha mandato un sms, neppure mi ha telefonato. E ha scritto: ‘Vedi che Giuseppe Conte ti deve dire una cosa’. Fino al giorno prima, aveva detto che il Governo sarebbe andato avanti. Ho richiamato io e mi ha detto che non si ...

Sondaggio Noto - dal Viminale un altro duro colpo per Matteo Salvini : Stefania Lamorgese la più popolare : In questi ultimi giorni, nel periodo che ha seguito la crisi di governo da lui aperta, i sondaggi sono stati tutt'altro che benevoli nei confronti di Matteo Salvini. E ora fa capolino anche una rilevazione di Antonio Noto pubblicata su Il Giorno. Tra le diverse questioni sulle quali è stato chiesto

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Governo - Salvini furioso col giornalista Rai : “Vergognati - schifoso che non sei altro” : Alla festa della Lega di San Gemini, in provincia di Terni, Matteo Salvini ha risposto al caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, che in un post su Facebook lo aveva attaccato così: “Non sai fare nulla, tempo sei mesi e ti spari” fino a tirare in ballo la figlia del leader del Carroccio, “mi spiace per lei, ma avrà tempo di riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. “Tirare in mezzo una bambina ...

Urbano Cairo : “Salvini bravo ad agitare le folle - ma governare è altro. Di Maio ha promosso inesperti. Contratto Lega-M5s irrealistico” : Parla di politica e “scende in campo senza scendere in campo”. Di certo, il giudizio sul governo gialloverde è netto: “Grillini e leghisti hanno fallito, mi pare evidente. Dove pensavano di andare?. Non sono neppure deluso perché solo chi coltiva aspettative può esprimere delusione: io non ne avevo”. Urbano Cairo – presidente della Cairo Communication e di Rcs nonché proprietario di La7, in un’intervista al ...

Un altro centrodestra è possibile - al nord - lontano da Salvini. Parla Flavio Tosi : Verona. E’ un probabile disastro per la Lega, ma è una straordinaria notizia per il centrodestra. “La crisi di governo accelera un processo inevitabile. E’ finalmente giunta l’occasione per affrancarsi da Matteo Salvini e per fare nascere un nuovo soggetto liberale e non demagogico”. Non Parla per r

Ong - Ocean Viking : "Adesso tocca a noi". Assalto a Matteo Salvini dimezzato. Altro caos : Dopo lo sbarco a Lampedusa degli 83 migranti a bordo della Open Arms (in seguito all'intervento della Procura di Agrigento), ci si mette anche la Ocean Viking. L'imbarcazione si trova ancora in alto mare tra la Sicilia e Malta con 356 immigrati. "Le persone salvate da Open Arms sono finalmente al si

Matteo Salvini e la crisi "nata in Europa". Gira una voce inquietante : altro complotto contro l'Italia : Una crisi "nata in Europa". Ne è convinto Matteo Salvini, che fissa la data d'inizio della fine del governo nell'accordo a Strasburgo tra Giuseppe Conte, Pd e M5s (con l'aggiunta di Forza Italia) per votare Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. E non a caso nei giorni scorsi Rom

Migranti : Salvini - ‘ Open Arms - altro sbarco - altro processo? Non ho paura - difendo confini’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensa di spaventami con l’ennesima denuncia e richiesta di processo, si sbaglia. Sarebbe una beffa che mentre abbiamo convinto la Spagna a mandare una nave, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare il ministro dell’Interno che testardamente continua a difendere i confini del Paese”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando che ...

Matteo Salvini - "i sondaggi non servono" - l'altro Matteo l'ha incastrato. La durissima lezione : Salvini ha ragione, ma ha perso. Renzi ha torto, ma ha vinto. In Italia, salvo colpi di scena tipo arrivo degli Ufo, si realizzerà quello che con abilità sfacciata, e faccia come il culo, ha ordito sin da principio di questo agosto il Matteo fiorentino. Pareva sparito, a cuccia con la coscetta di po

Lorenzo Fragola su Twitter : “Salvini m…”. Il ministro : “Ascolterò altro”. Il cantante ribatte : “Sei forte come dj - 49 milioni di singoli” : Un messaggio su Twitter di Lorenzo Fragola che cita il ministro dell’Interno Matteo Salvini e definendolo “merda” è stato condiviso migliaia di volte e ha dato vita a un botta e risposta tra il cantante e il vicepremier che ha appena scatenato la crisi di governo. Salvini merda — Lorenzo Fragola (@Fragolaofficial) August 12, 2019 Il messaggio del vincitore di X Factor in sole 4 ore ha raggiunto quasi 10.000 like, più di 900 ...

Sei m... - Ascolto altro Lorenzo Fragola insulta - Salvini risponde a tono : Due parole che hanno scatenato la reazione del leader leghista generando commenti d'odio per l'ex vincitore di X Factor. Il cantante contro Salvini e il ministro replica: "Canta che ti passa". Fragola insiste: "Come dj sei forte...". Un tweet laconico per insultare il ministro dell'Interno e leader della Lega. Il "cinguettio" è di Lorenzo Fragola, che tra una foto al mare, un retweet su un gattino smarrito e uno sul prossimo Sanremo, non manca ...

Crisi - Salvini torna da Berlusconi : “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo anche di altro” : “Conto di vedere gli alleati già settimana prossima per fare scelte per le elezioni regionali. Ovviamente parleremo anche di altro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alla domanda se vedrà Berlusconi e Meloni a margine di un incontro in Comune a Catania L'articolo Crisi, Salvini torna da Berlusconi: “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo ...