Salvini | “Io antieuropeista e antioccidentale perché voglio cambiare le regole? No sono

Scissione Pd - Salvini replica a Franceschini : “Io come Mussolini? Basta - guadagnati lo stipendio” : Salvini replica a Franceschini, che prevede un trionfo del centrodestra, come risultato delle scissioni nel Pd. Il ministro della Cultura ricorda che furono le divisioni a far vincere il fascismo. Il segretario del Carroccio: "Dice che sono come Mussolini? Ma Basta... Siete al governo? Governate! Guadagnatevi lo stipendio".Continua a leggere

Milano - rifiuta di affittare casa alla ragazza meridionale : “Io Salviniana - razzista al 100%. Ciò che conta è la sua carta d’identità”. L’audio : “Guardi, glielo dico da lombarda, da salviniana. Sono razzista al 100%. Lei è meridionale, non è svizzera, non è la stessa cosa”. È parte del contenuto di un messaggio vocale Whatsapp che una signora di 50 anni di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, ha inviato a una 28enne nata a Foggia dopo averle detto di non volerle affittare casa proprio perché meridionale. L'articolo Milano, rifiuta di affittare casa alla ragazza ...

Crisi - Verdini : “Io suggeritore di Salvini? Balle spaziali. Se si torna al voto io non mi ricandido” : “Su di me – ha aggiunto – scrivono Balle spaziali. Non consiglio nessuno… Salvini? E’ fidanzato con mia figlia, mica con me…”. Denis Verdini esce dal suo ufficio a pochi metri dal palazzo dei gruppi di palazzo madama dove Matteo Salvini riunisce i senatori della Lega. L’ex coordinatore nazionale di Forza Italia smentisce retroscena che lo indicano come consigliere del ‘Capitano’. Come finisce ...

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? Bacioni dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

Boschi risponde a Salvini con una foto in spiaggia : “Io una mummia? Bacioni dal sarcofago” : Maria Elena Boschi risponde via social alle parole del ministro e leader della Lega Matteo Salvini, che parla di un Paese in mano a un gruppo di renziani. E la deputata del Pd lo fa postando anche una foto al mare con alcune amiche: “Capitan Fracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago”.

Renzi a Salvini : “Io non entro nel governo istituzionale - ma tu quando ti dimetti?” : "Oggi Salvini dice: farò di tutto pur di non far tornare Renzi al governo. Tranquillo, omonimo, io non entro nel governo istituzionale. Per decenza delle istituzioni e per la salvezza del Paese mi basta che tu esca il prima possibile. Così l’Italia eviterà l'aumento dell'IVA, riprenderà il ruolo in Europa e ci sarà un ministro dell'Interno che finalmente difenda la nostra sicurezza anziché seminare odio. Io non torno al governo, tranquillo. Ma ...