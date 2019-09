Salvata a 15 anni grazie al massaggio cardiaco | l' appello di Giulia | Imparatelo

Salvata bambina di 3 anni rimasta sola sul treno : Roma – Nella serata del 3 settembre a Termini una donna intenta a sistemare i propri bagagli che si trovavano sul binario e che doveva caricare sul treno, si e’ accorta della chiusura delle porte e che la figlioletta di soli tre anni era rimasta sul treno. La madre, presa dallo spavento, immediatamente si e’ recata presso Casa Italo della Stazione Termini per richiedere soccorso, che provvedeva a sua volta ad avvisare la Sala ...

Chieti - donna di 33 anni accoltellata in casa dall’ex e Salvata dal suo pastore abruzzese : Il cane ha azzannato al volto e alle mani l'aggressore mettendolo in fuga prima che riuscisse a uccidere la sua ex, che aveva già accoltellato all'addome e al petto.Continua a leggere

A Torino una ragazza di 17 anni malata di cuore è stata Salvata senza trapianto : È arrivata a Torino dalla Serbia per sottoporsi a un trapianto di cuore, ma i medici le hanno salvato la vita evitando l'intervento. Protagonista una ragazza di 17 anni, giunta da Belgrado all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con il cuore univentricolare. Una patologia che solitamente richiede il trapianto, "evitato" dai medici grazie a un complesso intervento chirurgico che permetterà alla giovane di tornare a casa con il suo ...

Siena - a 22 anni tenta il suicidio dopo una delusione d’amore. Salvata in extremis da un poliziotto : Una ragazza di 22 anni stava per togliersi la vita gettandosi da un ponte a Petriolo, in provincia di Siena, ma è stata Salvata in extremis da un poliziotto. È successo nel primo pomeriggio di ieri intorno all'ora di pranzo, quando al 113 della Questura di Siena sono giunte alcune segnalazioni di una ragazza che aveva annunciato di volersi togliere la vita. La 22enne era in auto e stava viaggiando verso Petriolo, sulla Siena-Grosseto. ...