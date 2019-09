Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Con quasi 200 iscritti, 400 ospiti accreditati e migliaia di visitatori attesi, domani sabato 21 settembre alle 10 a, apre i battenti ‘Prendi il’ appuntamento all’interno del progetto ‘Mai Paura, la farmacia oncologica’ ideato da Emanuela Bossi, dell’omonima farmacia di Busto Arsizio, che vede la partecipazione delmondiale di Motocross Free StyleOddera che da anni ha trasformato la sua passione in una nobile causa: aiutare i bambini in cura oncologica o i portatori di handicap attraverso la moto terapia.Dopo i saluti delle autorità, alle 11 prenderanno il via i percorsi terapeutici emozionali di moto terapia diOddera e del suo team. Nel pomeriggio tributo al cantautore Luciano Ligabue con il Music Live degli ‘Effetto Liga’, cui faranno seguito gli ...

TV7Benevento : Salute: mototerapia del campione Vanni Odera spicca il volo a Volandia... -