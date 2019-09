Ryu Hayabusa | Achille e Ade si aggiungono al roster di WARRIORS OROCHI 4 Ultimate

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 20 settembre 2019) KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force hanno svelato tre nuove aggiunte aldi, tra cui il dio greco Ade, l’eroico guerrieroe l’iconico ninja di KOEI TECMO, Ryu. I tre combattenti, si uniscono a un cast di oltre 170 personaggi giocabili nell’entusiasmante serie hack-and-slash 1 vs. 1,000 dove gli eroi di DYNASTY, SAMURAIe gli dei della storia antica cercano di capire il motivo per cui si sono riuniti per combattere in questo misterioso nuovo mondo. Il primo eroe che si unirà alla line-up diè Ade. Fratello di Zeus e dio degli Inferi, Ade è noto per il suo freddo temperamento e governa i morti, preoccupandosi poco di ciò che accade nel mondo di superficie. Si unisce a suo fratello Zeus in una coalizione anti-Odino mentre ...

