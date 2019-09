Rosy Abate 2 | Paola Michelini | ‘Sono la peggior nemica di mia sorella Giulia’

Rosy Abate 2 - anticipazioni seconda puntata : Rosy rinuncia al sogno di una vita normale : Dopo l’esordio di mercoledì 18 settembre, venerdì 20 settembre, dalle 21.25, va in onda su Canale 5 il secondo episodio della seconda stagione di Rosy Abate – La serie, fiction di produzione Mediaset dedicata all’omonimo personaggio nato nell’universo narrativo di Squadra antimafia – Palermo oggi e capace di conquistarsi un serial tutto suo grazie al grande affetto del pubblico. Ancora una volta, a prestare il ...

Il pubblico premia Rosy Abate 2 e la new entry Davide Devenuto alias Antonio Costello : Il pubblico di Canale5 premia Rosy Abate 2, questa è la verità. Gli ascolti sono stati buoni per la regina di Palermo e per la bella Giulia Michelini che ha portato a casa la vittoria e la prima serata del mercoledì pur segnando un piccolo ribasso in confronto al debutto della prima stagione ormai due anni fa. È vero che gli spettatori sono già diversi e anche il modo di fruire delle serie tv è cambiato, ma è vero anche che dalle 22.30 in poi ...

Rosy Abate 2 - spoiler 2x02 : la Regina di Palermo si avvicina ad Antonio Costello : Torna lo spazio dedicato alle novità su Rosy Abate 2, la serie tv con protagonisti Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, che ieri sera ha riscontrato un notevole successo sia sul web che in televisione. Moltissimi, infatti, hanno commentato il ritorno della Regina di Palermo su Twitter, facendo in modo che l'hashtag entrasse nelle prime posizioni delle tendenze in Italia. Gli spoiler della seconda puntata di venerdì 20 settembre, su Canale 5, ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 18 settembre : l’esordio di Rosy Abate 2 batte A casa tutti bene di Muccino : La regina di Palermo torna e mette subito le cose in chiaro: la prima puntata di Rosy Abate 2 con Giulia Michelini vince il prime time consegnando a Canale 5 la prima serata di mercoledì 18 settembre con 3.544.000 telespettatori e uno share del 17,14%. Rosy Abate 2, le immagini della seconda serie con Giulia Michelini Giulia Michelini è Rosy AbatePaola Michelini è ReginaVittorio Magazzù è ...

Ascolti TV | Mercoledì 18 settembre 2019. Rosy Abate riparte dal 17.2% - A Casa tutti Bene 14.3% : Rosy Abate 2 - Giulia Michelini Su Rai1 A Casa tutti Bene ha conquistato 3.169.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Rosy Abate 2 ha raccolto davanti al video 3.544.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italia ha interessato 1.607.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 I Fantastici 4 ha catturato l’attenzione di 1.123.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ...

Replica Rosy Abate - primo appuntamento seconda stagione in streaming su MediasetPlay : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la prima attesa puntata della nuova stagione di Rosy Abate, la fiction con protagonista Giulia Michelini giunta alla seconda stagione. Un ritorno molto atteso dai fan e dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset che, quest'estate, ha potuto rivedere anche le repliche della prima serie in vista del secondo capitolo. Per chi non avesse potuto seguire la puntata d'esordio di mercoledì sera su ...