Roma | migranti appiccano fuoco nel Cpr di Ponte Galeria per tentare rivolta

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Libia - morto Fitouri al-Dabbashi. Sua famiglia sostenuta da Italia per bloccare i migranti : senza di loro - Roma più debole nel Paese : L’11 settembre è morto ad Ain Zara, a sud di Tripoli, Fitouri al-Dabbashi, uno dei membri della famiglia che fino al novembre del 2017, con il sostegno dell’Italia allora a guida Pd, con Marco Minniti ministro dell’Interno, ha governato Sabrata in cambio di un sostanziale blocco delle partenze dei migranti. Questa città, 70 chilometri a ovest di Tripoli, è sempre stata uno degli snodi principali del traffico di esseri umani ...

Italia-Francia : Macron a Roma dopo la crisi - migranti ed economia al centro/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Con Francia e Germania c’è, di fatto, una convergenza, ma sullo sfondo restano due nodi che ostacolano il via libera a un meccanismo di redistribuzione automatica che metta d’accordo l’Europa su uno dei temi più annosi per il Vecchio continente: da un lato la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, che l’Italia mira a superare; dall’altro la rotazione dei porti di approdo, ...

Italia-Francia : Macron a Roma dopo la crisi - migranti ed economia al centro/Adnkronos : Roma, 17 set. (Adnkronos) – Italia-Francia, si prova a voltare pagina. Sette mesi dopo quella che è stata definita la crisi diplomatica più grave dal dopoguerra, con il richiamo a Parigi dell’ambasciatore Christian Masset in seguito all’incontro tra Luigi Di Maio ed i gilet gialli, arriva a Roma il presidente francese Emmanuel Macron. Che sarà il primo leader europeo ad incontrare il premier Giuseppe Conte dopo la nascita ...

Migranti - nuovo scontro Italia-Malta : 90 profughi rimpallati tra Roma e La Valletta : La guardia costiera italiana ha soccorso poco meno di un centinaio di Migranti che rischiavano di annegare in area SAR...

Migranti - Roma tratta con Bruxelles per nuove regole : Conte lavora con Viminale e Farnesina per superare il trattato di Dublino attraverso l'apertura di un dialogo con la Ue

Migranti - Al-Issa : Roma non può fare sola : 14.21 "L'Europa deve aiutare l'Italia,distribuendo i Migranti in tutti i Paesi e l'Italia dovrebbe ricevere fondi consistenti dall'Ue". Così il segretario generale della Lega musulmana mondiale, Al-Issa intervistato al meeting di Rimini. "L'Italia non può fare da sola", afferma. Secondo Al-Issa, l'idea che tutti gli immigrati sono musulmani è un preconcetto. "Le istituzioni dovrebbero pensare all'integrazione, a partire da istruzione e ...

I migranti a Minorca - Open Arms : "Responsabilità di Roma e Madrid" : "Se davvero un accordo e' stato trovato, e' indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilita' di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro". A ribadirlo e' Open Arms. Segui su affaritaliani.it

Migranti - Von der Leyen a Roma : «Voglio proporre nuovo patto». Conte : serve rilancio per il Sud : Migranti e asilo, la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, anticipa prima del bilaterale a Palazzo Chigi, a Roma, con il premier Giuseppe Conte le sue...

