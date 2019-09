Roma | 89enne scomparsa sei giorni fa | ritrovato il corpo senza vita a Ponte di Nona

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) C'è purtroppo un epilogo drammatico sul caso di Amina De Amicis, la signora di 89 anni che erail 13 settembre scorso a. Infatti, ieri mattina 19 settembre, ildella donna è statoin via don Primo Mazzolari, precisamente in un burrone ricoperto di sterpaglie. La zona è abbastanza frequentata, in quanto di fronte al luogo in cui è stata trovata la vittima c'è un noto centro commerciale. Erano circa le 10:30 quando carabinieri e protezione civile hanno trovato la signora ormai esanime, e anche in avanzato stato di decomposizione. Del suo caso se ne era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha Visto?", condotto su Rai 3 da Federica Sciarelli. Esclusa l'ipotesi della rapina Al momento gli inquirenti escludono l'ipotesi che la donna sia stata vittima di un'azione delittuosa, anche perché nella sua borsa sarebbero stati trovati tutti i suoi effetti ...

