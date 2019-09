Rogo in azienda di cannabis, 3 feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incendio divampato all'interno di una ditta che commercializzalegale a Trezzano sul Naviglio (Milano). Secondo una prima ricostruzione di carabinieri e Vigili del fuoco, ilsarebbe scoppiato per motivi accidentali. Un dipendente è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso in condizioni gravi. Altre due persone non sarebbero in pericolo di vita. L'si occupa di infiorescenze di canapa con principi attivi entro i limiti di legge. L'incendio è stato domato.(Di venerdì 20 settembre 2019)