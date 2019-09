Riscaldamento climatico | in Germania un bond dei cittadini finanzierà gli investimenti

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 20 settembre 2019) Sarà un maxi piano per proteggere un po’ di tutto: non solo il clima ma anche l’economia che rischia di entrare in recessione tecnica, la massa di risparmiatori e pensionati. Un pacchetto di provvedimenti e nuoviper consentire alladi ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, riportandosi in linea con traguardi interni, europei e con l’accordo di Parigi

