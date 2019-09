Rinnovo Callejon | CorSport | A Napoli tutti vogliono la stessa cosa La situazione

CorSport : Napoli-Callejon - nessuno vuole il divorzio ma non si parla di Rinnovo : Sul Corriere dello Sport la questione del rinnovo di Callejon con il Napoli. Una questione che il quotidiano sportivo definisce semplice ma al contempo complessa. Il contratto dello spagnolo scade il 30 giugno 2020 ma al momento è tutto fermo, come per Mertens. “Farsi scappare, o soffiare, a parametro zero (a gennaio) uno del suo valore, peso, consistenza – mettetela come volete – suonerebbe di certo come una bestemmia” In estate è iniziata una ...

Tuttosport – Callejon - proposto Rinnovo : sullo sfondo l’MLS già la prossima stagione… : Il futuro di Callejon potrebbe essere negli Stati Uniti. Il futuro di Josè Maria Callejon potrebbe essere negli Stati Uniti. Tuttosport scrive sul futuro di Josè Maria Callejon. Ecco quanto si legge, il Napoli avrebbe proposto allo spagnolo il rinnovo per una sola stagione, mentre il giocatore vorrebbe due anni di contratto. Se le parti non dovessero trovere un accordo, Callejon potrebbe tentare l’avventura in MLS già la prossima ...

CorSport : Per Callejon offerta multimilionaria dalla Cina. Ma il Napoli lavora al Rinnovo : Vanno avanti i colloqui per il rinnovo di Callejon dal 2020 al 2022. L’idea è di spalmare l’ingaggio e di questo il Napoli sta discutendo con il manager del calciatore, Quilon. Nonostante Callejon abbia 32 anni compiuti, il Napoli conosce bene il suo valore, dimostrato sul campo anche nell’ultima amichevole contro il Barcellona, se ce ne fosse stato ancora bisogno. E Ancelotti intende puntare ancora su di lui. Intanto, però, scrive il Corriere ...

Gazzetta : Ancelotti e De Laurentiis non concordano sul Rinnovo di Callejon : Manca poco meno di un mese alla chiusura del mercato e il Napoli segue due operazioni partita all’inizio della sessione e ancora non terminate, Lozano e James Rodriguez. La sensazione è che andranno entrambe a buon fine, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo e pazienza per incastrare i pezzi, secondo la Gazzetta dello Sport. Da queste trattative dipende però anche il futuro di Callejon, l’attaccante spagnolo ha il contratto in ...

L’agente di Callejon : “Tutto fermo per il Rinnovo. Ma siamo tranquilli” : Il procuratore di Callejon, Manuel Garcia Quilòn, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it. Tra le altre cose, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo del calciatore. “Per il rinnovo non si è ancora mosso nulla. Ma siamo tranquilli. José è un professionista. I suoi numeri parlano per lui da un decennio. E’ un calciatore da 50 gare a stagione, che va in doppia cifra di gol e assist. Questi dati bastano per rispondere a ...

Callejon - agente : “L’ intelligenza tattica lo rende unico a prescindere dal ruolo - sul Rinnovo…” : Manuel Garcia Quilón, agente di Jose Maria Callejon é intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it : “Non mi sorprendo quando vedo José giocare bene anche fuori posizione. Ha una tecnica invidiabile, riesce a giocare con tutte e due piedi, la sua intelligenza tattica gli consente di essere utile a prescindere dal ruolo che interpreta. Rinnovo? Per il rinnovo non si è ancora mosso nulla. Siamo tranquilli, José è un professionista e ...