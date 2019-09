Rifiuti : emergenza discarica Bellolampo - da domani ripartono i camion da Palermo : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Ripartiranno già da domani i primi tir di Rifiuti dalla discarica di Bellolampo a Palermo. domani i camion si dirigeranno verso la Sicula Trasporti mentre la Oikos ha dato la sua disponibilità soltanto da lunedì 23 settembre. Ad annunciarlo è l'amministratore unico del

Rifiuti : emergenza discarica Bellolampo - da domani ripartono i camion da Palermo (2) : (AdnKronos) – “Dobbiamo eliminare qualsiasi alibi – ha affermato l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania – proseguendo, e se necessario aumentando, i controlli sulla qualità del lavoro del Tmb, cosicché nessuno abbia elementi da eccepire sull’affidabilità dell’impianto pubblico e per bloccare o ritardare un lavoro che è già complesso”. Sulla stessa linea anche il ...

Rifiuti : emergenza discarica Bellolampo - da domani ripartono i camion da Palermo : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – Ripartiranno già da domani i primi tir di Rifiuti dalla discarica di Bellolampo a Palermo. domani i camion si dirigeranno verso la Sicula Trasporti mentre la Oikos ha dato la sua disponibilità soltanto da lunedì 23 settembre. Ad annunciarlo è l’amministratore unico della Rap Giuseppe Norata dopo che oggi i nuovi controlli, alla presenza del Noe e dell’Arpa, effettuati sui carichi di Rifiuti ...

Emergenza Rifiuti a Roma : 1.000 tonnellate ancora a terra : Roma – Altra settimana di passione sul fronte rifiuti a Roma. Le cause sono sempre le stesse: non tutto l’indifferenziato prodotto dalla città trova altrettanto spazio negli impianti di trattamento regionali o extraregionali, visto che la Capitale non ne ha a sufficienza per chiudere il ciclo di gestione dentro i propri confini. Ama ha inoltre necessità di liberare la fossa di ricezione del Tmb di Rocca Cencia, dove i rifiuti si ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - attivato tavolo tecnico Comune Arpa e Rap : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – attivato un tavolo tecnico fra Arpa, Comune e Rap per arrivare “entro poche ore” ad individuare soluzioni urgenti che permettano di scongiurare il rallentamento della raccolta del Rifiuti a Palermo. E’ questo l’esito dell’incontro di stamattina tra l’assessore all’Ambiente Giusto Catania e il direttore generale dell’Arpa Francesco Carmelo Vazzana.Allo ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - attivato tavolo tecnico Comune Arpa e Rap (2) : (AdnKronos) – Già da oggi 100 tonnellate giornaliere di Rifiuti saranno trasferite presso l’impianto della Trapani Servizi. “La prematura saturazione della VI vasca e i tempi lunghi di realizzazione della VII – spiega l’assessore – stanno determinando una evidente situazione di difficoltà a Bellolampo che in tutti i modi stiamo cercando, in sinergia con la Regione, di evitare che si ripercuota sui ...

Rifiuti : M5S - 'Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo' (2) : (AdnKronos) - "Troviamo inopportune - aggiungono - le dichiarazioni di Musumeci in giornate nelle quali Palermo rischia davvero il collasso per colpe che ricadono non solo sulla Regione in generale, ma proprio su di lui, nella qualità di commissario delegato per l’emergenza Rifiuti. Tra gli interven

Rifiuti : M5S - ‘Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I dati sulla raccolta differenziata in aumento? Solo un “escamotage di Musumeci per camuffare l’emergenza di Palermo e delle grandi città”. Così i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola e Valentina Palmeri, commentano i dati diffusi ieri dalla presidenza della Regione siciliana. “Palermo al 19% di ...

Rifiuti : Sc - 'aspettiamo piano concreto per superare emergenza Bellolampo' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo avuto un proficuo confronto con l’amministrazione sulle vicende legate all’emergenza Rifiuti. Malgrado alcune criticità rassicuriamo la nostra comunità cittadina, ad esempio, sull’inesistenza di preoccupazioni sanitarie relative ai Rifiuti che vengono stoc

Rifiuti : emergenza discarica Bellolampo - opposizione 'troppe aree oscure' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "La relazione di oggi dell'assessore Catania non ci ha convinto per nulla. Restano troppe aree oscure in questa vicenda e non abbiamo capito bene quali saranno i tempi per risolvere questo problema gravissimo per i palermitani". Così Igor Gelarda, capogruppo della Lega

Rifiuti : emergenza Bellolampo - ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (4) : (AdnKronos) - Infine, Rap viene autorizzata al deposito preliminare di ecoballe del sopravaglio presso un’area interna alla piattaforma impiantistica denominata area 'ex inerti' con le prescrizioni già recentemente previste dall’Arpa. "Con questa ordinanza, che sarà sottoposta alla firma del sindaco