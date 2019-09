Ricostruito il ritratto dell' Uomo di Denisova | uno dei primi antenati degli esseri umani

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) I ricercatori'Università Ebraica di Gerusalemme sono giunti finalmente alla ricostruzione del primodi, uno dei, vissuto oltre 70 mila anni fa. Si tratta di uno deiabitantia Terra più simile all'di oggi, vissuto contemporaneamente all'Homo di Neanderthal e all'Homo Sapiens. La ricostruzione anatomicadiè stata possibile grazie all'analisi del Dna e alla modifiche genetiche causate dall'ambiente in cui vivevano ini. La ricerca in questione è stata resa nota sulla rivista Cell, grazie agli importanti risultati ottenuti dal team di ricerca'Università Ebraica di Gerusalemme, coordinata da Liran Carmel. IldiFino oggi si conosceva l'esistenza'Homo di, ma non le sue reali fattezze. Si tratta di unae specie di ominide vissuto sulla Terra ...

OffEdit : RT @AnsaScienza: Primo ritratto dell'Uomo di #Denisova vissuto 70.000 anni fa Ricostruito grazie al #genoma, avvicina l'identikit basato su… - ernestocaprari : RT @AnsaScienza: Primo ritratto dell'Uomo di #Denisova vissuto 70.000 anni fa Ricostruito grazie al #genoma, avvicina l'identikit basato su… - AnsaScienza : Primo ritratto dell'Uomo di #Denisova vissuto 70.000 anni fa Ricostruito grazie al #genoma, avvicina l'identikit ba… -