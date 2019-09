Reunion di The Big Bang Theory | Jim Parsons e Mayim Bialik al lavoro sul remake di

Nuova Reunion di The L Word - Jennifer Beals e Ilene Chaiken produrranno The Seven Husbands of Evelyn : Jennifer Beals e Ilene Chaiken rivestono i panni di produttrici. Dopo The L Word: Generation Q, in arrivo su Showtime l'8 dicembre, le due tornano a collaborare per un nuovo progetto televisivo. Si tratta dell'adattamento di The Seven Husbands of Evelyn Hugo, romanzo di Taylor Jenkins Reid pubblicato nel 2017 e ancora inedito in Italia. La storia è ambientata nella vecchia Hollywood e racconta la vita di Evelyn Hugo, star del cinema che a 79 ...

Reunion di Castle sul set di The Rookie : le foto con Nathan Fillion - Jon Huertas e Seamus Dever : La Reunion di Castle che molti fan aspettavano: Nathan Fillion ritroverà i suoi ex colleghi Seamus Dever e Jon Huertas in un episodio di The Rookie, che andrà in onda il mese prossimo sulla rete ABC. Stando ai primi dettagli forniti da TV Line, l'episodio in questione si intitola The Bet e vedrà l'agente Nolan cercare un equilibrio tra la sua relazione con Jessica e il suo crescente rapporto con Grace. Nel frattempo collabora al caso di un ...

Robert Sean Leonard in The Good Doctor 3 per una storica Reunion di Dr House M.D. : Un sogno che si avvera per i fan: Robert Sean Leonard in The Good Doctor 3. Questo è uno degli annunci fatti da ABC nelle scorse ore e che tanto scalpore e interesse aveva creato. La rete ha annunciato una serie di arrivi e di guest star d'eccezione per le sue serie di punta basandosi proprio su queste importanti reunion. Alcuni hanno pensato davvero a ritorni storici ma, almeno per The Good Doctor 3, si tratterà dell'arrivo di Robert Sean ...

Reunion de Il Trono di Spade in The Eternals - Richard Madden e Kit Harington di nuovo insieme dopo 10 anni : Sembra un'eternità da quando abbiamo visto Jon Snow insieme a Robb Stark, e ora gli attori che li interpretano stanno per rivedersi in una speciale Reunion de Il Trono di Spade. Alla Disney D23 Expo è stato annunciato che Kit Harington si sarebbe aggiunto al cast di Marvel's The Eternals, dove ritroverà il collega Richard Madden. I due attori hanno condiviso la loro ultima scena insieme durante la prima stagione de Il Trono di Spade, e ...

Thegiornalisti al Circo Massimo con tanti ospiti per tanti duetti - da Franco126 alla Reunion con Elisa e Luca Carboni : La festa di fine estate dei Thegiornalisti al Circo Massimo il 7 settembre sarà piena di incursioni di amici della band: Franco126, Calcutta, Takagi & Ketra e Dardust ma anche Elisa e Luca Carboni, si alterneranno sul palco con Tommaso Paradiso e soci per duettare sulle note dei brani del gruppo. Il concerto finale del Love Tour, con cui la band romana debutta nel prestigioso scenario del Circo Massimo che negli ultimi anni ha ospitato ...

Adam Brody e Rachel Bilson : una Reunion di "The O.C." - 12 anni dopo la fine della serie : California here we come