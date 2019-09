“Religione oppio dei popoli” | padre cristiano costringe i figli a pregare con botte e

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Due anni, pena sospesa, per undi 47 anni pisano accusato di aver maltrattato i propri, di 12 e 13 anni. L’uomo, che liva aminacciandoli di fargli saltare la cena, non è un estremista islamico, non è un fanatico di una qualche religione che sdogana crudeltà come fossero legge, ma si tratta di un. Obbligava itutti i giorni, più volte al giorni, e per farlo usava violenza e urlava. La querela è arrivata dalla moglie, esasperata dalle vessazioni del marito che lava, tra le altre cose, a far alimentare i duesolo con poco latte il venerdì santo, giorno in cui lui stesso osservava il digiuno quasi totale previsto per il periodo di Quaresima. La moglie ha chiesto ora la separazione, mentre ivorrebbero non rivedere più vedere il. Una storia che lascia basiti, senza parole e che probabilmente passerà ...

