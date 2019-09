Reddito di cittadinanza 2019 | gli esclusi dall’obbligo lavorativo

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ildiè una misura volta da un lato a sostenere economicamente i nuclei familiari in condizioni di disagio sociale e, dall’altro, favorire l’occupazione o il reinserimento professionale. Per questo, l’erogazione del sussidio è subordinata ad obblighi precisi: nello specifico alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e alla sottoscrizione del “Patto per il lavoro”. In particolare, il Patto per il lavoro prevede l’obbligo, per coloro che lo sottoscrivono, di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue prospettategli, pena la perdita del sussidio. Sono già cominciate le convocazioni per i beneficiari del, che ora devono affrontare la fase 2 Tuttavia, non tutti i percettori delsono soggetti al Patto, e quindi all’obbligo. Vediamo quindi nel dettaglio a chi si rivolge e coloro che invece ne sono ...

