Rai | Cesa | ‘patrimonio che va preservato’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Nessun atteggiamento di rivalsa verso una azienda che rappresenta il fiore all’occhiello del pluralismo, della cultura e della informazione italiana. Pensare di cancellare la Rai con un tratto di penna sarebbe come ritenere possibile sopprimere la democrazia in questo Paese”. Lo afferma il segretario dell’Udc Lorenzo.“La Rai -aggiunge- va riformata ma va preservata. Ci sono centinaia di professionisti di altissimo livello che lavorano in Rai troppo spesso vengono ignorati e purtroppo anche sottovalutati e sotto utilizzati. La Rai, il cui servizio pubblico è irrinunciabile, come più volte sottolineato anche dal Presidente della Repubblica, rappresenta un patrimonio per la storia di questo Paese”. L'articolo Rai:, ‘patrimonio che va preservato’ CalcioWeb.

