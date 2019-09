Quota 100 | l' allarme su La7 | con aumento età a 64 anni | rischio esodati tra i nati nel ' 58

Pensioni - Giuliano Cazzola : ‘Quota 100 rimane ma è già un flop’ : Politici, sindacalisti ed economisti alle prese con il dibattito sulla riforma delle Pensioni, in vista del varo della legge di Bilancio 2020, sulla quale sta lavorando il governo giallo-rosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che nei giorni scorsi ha incontrato i rappresentanti dei sindacati, proprio per un primo confronto sulla manovra. Tante le voci che si susseguono in questi giorni in particolare sulla Quota 100, sulla sua ...

Pensioni ultima ora : risparmi Quota 100 - le anticipazioni sulla Manovra : Pensioni ultima ora: risparmi Quota 100, le anticipazioni sulla Manovra Pensioni ultima ora: il nuovo esecutivo è al lavoro per varare l’impostazione della prossima Manovra. Il Ministero dell’Economia è, già da tempo, all’opera per dare vita all’impianto di massima che come sempre deve prima di tutto fare i conti con le scarse risorse a disposizione rispetto alle azioni che si intende promuovere. Pensioni ultima ...

Pensioni - sottosegretario Di Piazza : 'Quota 100 non si tocca' : C’è chi spiega che continueranno per il triennio e che quindi le Pensioni anticipate con Quota 100 e il reddito di cittadinanza non si toccano. Chi invece continua a parlare anche di possibili modifiche migliorative delle due misure simbolo del precedente governo gialloverde, sempre guidato dallo stesso premier Giuseppe Conte adesso a capo di un esecutivo giallorosso. A parlare di possibili modifiche alla nuova formula previdenziale che consente ...

Pensioni - Conte : ‘Su Quota 100 poco riscontro ma la misura resta’ : Sulla riforma delle Pensioni e in particolare su Quota 100 si è espresso oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ieri ha affrontato la questione anche con i sindacati durante l’incontro convocato a Palazzo Chigi per discutere della manovra economica e finanziaria che il governo giallorosso si appresta a varare e dalla quale ci si attende molto sul fronte delle politiche sociali. Il premier, anche alla luce dei dati aggiornati ...

Pensione anticipata : Quota 100 potrebbe salire a 64 anni - si punta a uscite agevolate : Novità in arrivo sulla Pensione anticipata con uscita a Quota 100: con la Legge Finanziaria al vaglio del nuovo governo del M5S e del Partito Democratico, l'età della misura introdotta nel 2019 potrebbe salire a 64 anni. Tuttavia il nuovo governo, nella riforma delle pensioni in previsione per il 2020, confermerebbe e potenzierebbe alcune misure pensionistiche già introdotte negli scorsi anni per andare incontro ad altre fasce di contribuenti. ...

Pensioni - Landini : 'La Quota 100 non ha riformato la legge Fornero' : Torna alla carica contro la riforma delle Pensioni targata Fornero il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Come del resto già successo durante le discussioni relative alle manovre economiche varate dai precedenti governi di vario colore politico, anche in vista della prima legge di Bilancio che si appresta a varare il governo giallorosso, presieduto dal premier Giuseppe Conte, la questione previdenziale rimane al centro dell’agenda ...

Pensioni ultima ora : Inps su Quota 100 “nessuna richiesta di modifica” : Pensioni ultima ora: Inps su Quota 100 “nessuna richiesta di modifica” Pensioni ultima ora: l’introduzione di Quota 100 e reddito di cittadinanza ha riguardato da vicino decine di migliaia di persone. Già prima della loro introduzione le due misure hanno dato luogo ad un acceso e animato dibattito. Oggi a diversi mesi di distanza dal loro avvio, ad opera del Governo Conte I, continuano a far discutere. Pensioni ultima ora, le scelte ...

Pensioni - Salvini : ‘Su Quota 100 stanno pensando di lasciarla morire’ : Il leader della Lega Matteo Salvini all’attacco del governo M5s-Pd guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle riforme delle Pensioni e del fisco. "Sulle tasse – ha detto l’ex premier leghista intervenendo oggi su Radio Radio nel programma Un giorno speciale - ho letto con orrore l'ipotesi che fermino la flat tax”. Questo per quanto riguarda il fisco, poi le critiche sul fronte previdenziale. “Su Quota 100 – ha aggiunto Salvini - ...

Pensioni - Tridico : 'Per Quota 100 nessuna richiesta di modifica' : Risparmi per complessivi 2,5 miliardi di euro si avranno quest’anno dalle minori richieste rispetto al previsto delle Pensioni anticipate con la nuova Quota 100 e del reddito di cittadinanza, le due misure simbolo del precedente governo gialloverde che il governo giallorosso intende confermare ma anche modificare per apportare dei miglioramenti, come everso ieri dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte, diversi esponenti dell’esecutivo e i ...

Pensioni e LdB2020 : attesa la Nadef il 27 settembre per Quota 100 - opzione donna e APE : Dopo l'incontro di ieri tra governo e sindacati gli occhi dei lavoratori puntano verso la presentazione della manovra di fine anno. La legge di bilancio rappresenterà infatti il banco di prova degli intenti di riforma del settore previdenziale e del welfare da parte del nuovo esecutivo giallo-rosso. Ieri il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha ribadito alle parti sociali l'intenzione di confermare sia le Pensioni anticipate tramite Quota ...

Landini (Cgil) : 'Problema revisione Fornero non è solo Quota100' : L’esecutivo "giallorosso" intende confermare, seppur non lasciando chiuse le ipotesi di modifiche finalizzate a dei miglioramenti, le misure economiche simbolo del precedente governo gialloverde guidato dallo stesso premier Giuseppe Conte. In particolare le pensioni anticipate con la formula Quota 100, che prevede l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi, e il reddito di cittadinanza, il sussidio per chi è senza ...

Pensioni ultima ora : Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” : Pensioni ultima ora: Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” Pensioni ultima ora: Matteo Renzi ha da pochi giorni annunciato la nascita di una nuova formazione politica che si chiamerà Italia Viva con la quale intende rilanciare la sua azione politica, fuoriuscendo dal Pd, e dando vita a gruppi parlamentari autonomi che comunque sosterranno l’esperienza del governo Conte bis. Pensioni ultima ora, Renzi ospite da Vespa per ...

Pensioni : risparmi da 5 miliardi da Quota 100 - probabile accorpamento di Imu e Tasi : Il neo ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri avrebbe già fatto il punto della situazione riguardante gli interventi da inserire nella nuova Legge di Stabilità. Dopo il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari a Palazzo Chigi, infatti, lo stesso ministro del Tesoro li avrebbe convocati per una riunione in vista della riapertura dei lavori per la Legge di Bilancio. Manovra: si partirà dai 5 miliardi derivanti da Q100 e ...