Quello che sai sui cani è sbagliato

Torna da un viaggio e non riesce più a recuperare la valigia - Quello che accade dopo è incredibile : Un uomo, di 48 anni era andato a fare un viaggio in Colombia. Al ritorno, come spesso purtroppo accade , non riusciva più a rientrare in possesso della sua valigia e lui era molto agitato. Il bagaglio si era fermato durante il tragitto e non egli era stato più recapitato. Lui, che da Bogotà era arrivato a Fiumicino, era agitatissimo. Ma, ad un certo punto, la sua valigia è stata ritrovata e spedita all’aeroporto di Falconara e, quando si è ...

Tiki Taka - Quello che succede dietro le quinte è assurdo. E la protagonista è sempre lei : Wanda Nara : C’è gelo dietro le quinte di ‘Tiki Taka’ tra Wanda Nara e Costanza Caracciolo. A riportare il restroscena è il settimanale Chi in edicola questa settimana, che racconta come nel backstage della trasmissione calcistica di Italia Uno, la bella manager del calciatore Mauro Icardi crea – suo malgrado – qualche tensione. Una nuova vita a Parigi, con nuovi amici e amiche e il futuro di Mauro Icardi tutto da scrivere. Ma anche la vecchia vita a Milano, ...

Va a mangiare un panino e si accorge che il prezzo è aumentato - Quello che fa è sconvolgente : Un uomo si è recato in una paninoteca e ha ordinato sette Beefy Crunch Burrito . Poi ha visto che il prezzo non era più quello che lui conosceva e cioè 99 centesimi ma era aumentato: 1,49 dollari. A quel punto ha preso dall’hotel dove stava soggiornando, il Beefy Crunch Burrito il fucile ad aria compressa che era nella sua stanza e ha raggiunto il proprietario che era nel parcheggio e lo ha colpito. Quest’ultimo ha immediatamente ...

Medico in sala operatoria gioca con il cellulare e sbaglia anestesia - Quello che succede al paziente è tremendo : Un errore gravissimo quello commesso da un Medico anestesista in un ospedale di Sydney in Australia. Il Medico ha dosato male l’anestesia a un paziente che doveva essere sottoposto a un intervento di tonsillite. Il Medico anestesista che si chiama Biing-Kin Yin ha sbagliato la dose di anestesia perché era distratto dal suo cellulare, era impegnato a giocare a un gioco online. Al paziente è stata somministrata una dose molto esigua ...

Marco Bellocchio : “Mio fratello gemello si impiccò - sono pieno di sensi di colpa. L’Urlo che dà il titolo al mio film è Quello i mia madre quando lo scoprì” : “Era il 26 dicembre 1968, lui si impiccò. L’Urlo del titolo è quello di mia madre, quando lo scoprì”. È un Marco Bellocchio inedito e molto introspettivo quello che si racconta sulle pagine di Vanity Fair. Alla soglia degli 80 anni, il regista ha deciso di confidarsi, ricordando il suicidio del suo fratello gemello, Camillo, che ha voluto raccontare “nel film che abbiamo girato quest’anno a Bobbio”. Un lutto che non ha mai ...

WoW Classic ci ricorda tutto Quello che abbiamo perso definitivamente - articolo : Sembra quasi un pesce d'aprile: uno studio che realizza videogiochi annuncia che presto sarete in grado di rivivere la nostalgia rigiocando il suo titolo nella sua forma originale e primitiva, prima che fosse espanso e patchato per sembrare migliore e meno frustrante. E sono stati proprio questi gli intenti e gli scopi di Blizzard nel proporre il servizio WoW Classic agli utenti di World of Warcraft: il gioco indimenticabile uscito 15 anni fa, ...

Tutto Quello che puoi fare al Wired Next Fest di Firenze : Il Wired Next Fest torna a Firenze a Palazzo Vecchio dal 27 al 28 settembre. Sul palco degli eventi si alterneranno tanti protagonisti, ma molteplici sono le attività che coinvolgeranno il pubblico in maniera innovativa e ludica. Il tema dell’edizione fiorentina riguarda le persone e il Wnf è ancora una volta il luogo giusto per capire che la tecnologia non è così lontana e complessa come appare. Anzi, spesso è ludica, divertente e genera ...

Annunciato un primo ritorno in Grey’s Anatomy 16 - ma non Quello che ci si aspetta : Mentre l'attesa del pubblico è tutta per l'annuncio del ritorno di un membro del cast storico in Grey's Anatomy 16, prefigurato dalla showrunner Krista Vernoff, per il momento è stato svelato che tornerà in scena un personaggio visto nella scorsa stagione. L'attrice Jasmine Guy (A Different World, Harlem Nights) apparirà nuovamente nella sedicesima stagione del medical drama, in partenza su ABC il 26 settembre, nei panni di Gemma. Molti ...

Valter Longo : "Bimbi obesi per Quello che è diventata la Dieta Mediterranea.Troppa carne rossa - formaggio e pasta" : Non le merendine e neppure le bibite zuccherate. Il problema è la Dieta mediterranea. “La Dieta mediterranea, quella che è diventata, è il motivo per cui i bambini italiani sono sempre più in sovrappeso e obesi”. Parola di Valter Longo, uno dei maggiori esperti al mondo della relazione tra nutrizione, longevità e salute. “La mia ricerca nasce da un’urgenza, un allarme - spiega -. ...

Ritorno a scuola - Quello che dovrebbe cambiare : A dirla con un proverbio che diventa battuta si potrebbe riassumere che una Lim, una lavagna interattiva, non fa primavera. L’innovazione a scuola passa per le nuove tecnologie, certamente, e attraverso l’adeguamento delle strutture, ma è un cambio di passo pedagogico e didattico quello da fare per rinnovare la scuola italiana per come è stata ritratta appena qualche mese fa dai risultati dei test Invalsi e che riapre i battenti in questi primi ...

Prende l’ascensore - rimane la gamba incastrata e così fa otto piani - Quello che le accade è sconvolgente : Una signora era andata a fare visita ad un parente al Brooklyn Hospital di New York. Per salire all’ottavo piano ha preso l’ascensore ma, entrando, la gamba le è rimasta incastrata e l’ascensore è partita. In quel modo ha fatto l’intero viaggio fino all’ottavo piano e la gamba, che è rimasta sempre incastrata, si è distrutta facendole perdere tanto sangue. La donna è stata soccorsa ma ha perso conoscenza . E’ servita un’ ora di ...

Dopo la cerimonia in chiesa lo sposo dice di avere una sorpresa per tutti - Quello che fa è sconvolgente : Una coppia che sembrava innamoratissima aveva deciso di sposarsi. Aveva organizzato la cerimonia e il pranzo. Finalmente il grande giorno era arrivato e, Dopo la funzione religiosa lo sposo ha detto a tutti i presenti di avere una sorpresa per tutti. A quel punto ha estratto una pistola, ha sparato mirando verso la neo sposa e poi verso il testimone e, infine, si è ucciso. Lo sposo, Rogerio Damascena, di appena 29 anni non aveva mai lasciato ...

Il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 sarà simile a Quello di The Witcher 3 : The Witcher 3 ha avuto uno dei migliori modelli post-lancio che abbiamo visto. Oltre agli aggiornamenti ordinari che hanno migliorato e ottimizzato l'esperienza tenendo conto del feedback dei giocatori, il gioco ha anche ricevuto due espansioni a pagamento, entrambe grandi, ricche di attività e di ottima qualità. Con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED farà qualcosa di simile.Parlando in un'intervista con VGC, Max Pears, level designer di CD Projekt ...

Quello che non dobbiamo fare - rinchiuderci in casa : casa è la parola usata da Matteo Renzi per identificare il nuovo soggetto politico che farà nascere. casa è una parola densa di significati, per ognuno di noi la casa è il luogo dove ci si ritrova, si discute, il luogo del cuore e delle emozioni. Ma non c’è nessuna emozione in questa scissione. Non ci sono il pathos, i sentimenti perché questa non è una scissione discussa o ...