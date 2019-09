Quando il principe William fu bullizzato per «il seno troppo piccolo» di mamma Diana

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019)e Herry, l'ultima telefonata die Herry, l'ultima telefonata die Herry, l'ultima telefonata diLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliLadycon i figliEra l’estate del 1994il Daily Mirror pubblicò in esclusiva le foto scandalo di Ladyin Senza veli. Lassa, allora trentaseienne, stava prendendo il sole anudo durante alcuni giorni di relax a Malaga, in Spagna. Gli scatti del royal Senza veli fecero il giro del mondo, suscitarono un gran clamore ma soprattutto turbarono profondamente il, che all’epoca aveva 14 anni, frequentava l’esclusivo Eton College e per quelle foto vennedai compagni di scuola. A ...

noevsworld : RT @divianadyeus: Nonostante abbia tolto il disturbo da oltre due secoli, ancora oggi a Napoli quando lo sentono nominare c'è chi si fa fur… - nemodormiat : Mi fa troppo ridere pensare a Matteo come il “principe d’Europa” o il “legittimo successore di Javier Fernandez” da… - AngelMikaelson : RT @lolimez: Quando dico che voglio un principe azzurro a cavallo del suo destriero io intendo questo ???????????????????????????????????????? -