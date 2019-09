Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni – Definite le squadre dell’Italia

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019)leper ilSono statele formazioni azzurre che rappresenteranno l’Italia in occasione delil 5 e 6 ottobre a Schwedt, in Germania. Relativamente alla prima disciplina, il Commissario Tecnico FMI, Nicola Montalbini, ha convocato: Andrea Jr. Cesari. Nato il 02/11/1993 a Chiari (BS). Quad: Yamaha. Team: Dragon. Moto Club: Team Quad Tity & Amarenas Simone Mastronardi. Nato il 25/08/1995 a Colleferro (RM). Quad: Yamaha. Team: SM Motorsport. Moto Club: T. Piccirilli Patrick Turrini. Nato il 19/04/2001 a Riva del Garda (TN). Quad: Yamaha. Team: Turrini Motorsport. Moto Club: G.F. Racer La squadra si è radunata venerdì 13 settembre a Ottobiano per un allenamento in vista dell’importante competizione. Il momento più interessante è stata la manche di 25′ ...

