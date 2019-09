PS5 ed Xbox Scarlett | il CEO di Take-Two afferma che i costi di sviluppo dei titoli non

PS5 e Xbox Scarlett saranno "Always Online"? : Gli sviluppatori di NHL 20 hanno dichiarato che, secondo loro, le prossime console di nuova generazione PS5 e Xbox Scarlett saranno "always online", ovvero saranno perennemente connesse alla rete.Questo, in parole povere, significa semplicemente che per giocare potrebbe rendersi necessaria la connessione ad internet."C'è così tanto nell'aria ora, abbiamo solamente iniziato a pensarci. Abbiamo qualche idea, sai, una delle cose a cui penso ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world third party che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world di terze parti che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

PS5 e Xbox Scarlett : Crytek entusiasta per la presenza dell'SSD : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno sul mercato il prossimo anno, dando vita a una nuova generazione videoludica. Al momento sappiamo ancora poco dell'hardware delle due console, ma in compenso la conferma della presenza degli SSD ha fatto la gioia di tantissimi giocatori. E a quanto pare anche degli sviluppatori.Come spiegato da Crytek in un'intervista con WCCFtech, la presenza degli SSD non significa solo tempi di caricamento più veloci, ma anche ...

Take-Two punta su una grafica indistinguibile dalla realtà su PS5 e Xbox Scarlett : Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha condiviso la sua eccitazione per la prossima generazione di console in arrivo, suggerendo quale sia l'obiettivo in termini di fedeltà visiva a cui punta l'etichetta su PS5 e Project Scarlett."Abbiamo una nuova generazione di console in arrivo, e questo ci consentirà di fare alcune cose che non siamo stati in grado di fare prima, ed è eccitante", ha detto Zelnick, alludendo alla potenza aggiuntiva ...

PS5 e Xbox Scarlett : David Cage parla dei potenziali punti deboli della next-gen : Il 2020 è pronto per essere un anno entusiasmante per il mondo dei videogiochi. Xbox Scarlett arriverà nei negozi il prossimo autunno e PS5 di Sony non è troppo lontana. Le console di prossima generazione promettono numerosi miglioramenti tecnici come ray-tracing e supporto 8K. Dato che siamo a poco più di un anno dalla next-gen, molti sviluppatori stanno iniziando a valutarne i punti di forza e di debolezza.In una recente intervista con ...

PS5 e Xbox Scarlett a confronto - cosa aspettarsi dai nuovi controller? : Il 2020 sarà finalmente l'anno in cui PS5 e Xbox Scarlett detteranno al mercato i nuovi standard in termini di tecnologia videoludica. Ok, ufficialmente per ora solo Microsoft ha reso noto il periodo di rilascio della nuova console (fine 2020), ma siamo sicuri che Sony non vorrà lasciare troppo spazio sugli scaffali agli antagonisti di sempre e adeguerà la propria produzione per presenziare nello stesso lasso di tempo. Se da un lato la ...