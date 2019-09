Pronostici Serie B | i consigli di CalcioWeb per la 4^ giornata | fattore campo per

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 4^ giornata : Milan-Inter da Under - colpaccio Fiorentina : Pronostici Serie A – Dopo una tre giorni di coppe europee, torna in campo la Serie A. Si gioca la 4^ giornata, un turno di ricco di spunti e match interessanti. Il programma si apre al venerdì con Cagliari-Genoa. Tre anticipi del sabato Udinese-Brescia, Juventus-Verona e il derby Milan-Inter. Domenica all’ora di pranzo di scena Sassuolo-Spal. Alle 15 Bologna-Roma, Lecce-Napoli e Sampdoria-Torino. Alle 18 si gioca ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote : Juventus favorita a Firenze : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse sulle partite della terza giornata di campionato. La Juventus parte favorita sul campo della Fiorentina.

Pronostici Serie A - le quote di Plantewin365 per la terza giornata : poche sorprese : Pronostici Serie A, le quote di Planetwin365 per la terza giornata del massimo campionato italiano. Vittoria della Juve a Firenze a 1,70, vittoria dell’Inter con l’Udinese a 1,31 e, ancora più basso, successo del Napoli contro la Sampdoria: 1,25. Per i viola e la Samp c’è qualche tifoso che si affida al segno X. La quota per i pareggi di Fiorentina-Juventus è data a 3,65, quella di Napoli-Sampdoria a 6,25. Lautaro ...

Pronostici Serie C - riscatto Catania e Teramo : si ferma la Ternana? : Pronostici Serie C – Va in scena un turno molto interessante in Serie C. In particolare il girone C ha confermato le attese, rivelandosi molto avvincente già in queste prime giornate. Molte le partite equilibrate sulla carta nel girone centro-meridionale, con le squadre che promettono spettacolo. I Pronostici di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Serie C, I Pronostici DI CALCIOWEB Catania-VITERBESE 1 – Il Catania ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Genoa-Atalanta ‘piatto’ forte - e non a caso giocano a pranzo… : Pronostici Serie A – Al via in questo weekend la terza giornata del massimo campionato italiano, le 20 squadre del nostro torneo tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Si comincia domani alle 15 con Fiorentina-Juventus, poi il Napoli e l’Inter che ospitano rispettivamente la Sampdoria nel pomeriggio e l’Udinese in serata. Interessante ‘antipasto’ della domenica tra Genoa e Atalanta, tre sfide alle 15 ...

Pronostici Serie B - 3^ giornata : i consigli di CalcioWeb - vittorie per Cittadella e Frosinone : Pronostici Serie B – Dopo la pausa della scorsa settimana torna il campionato di Serie B, la stagione è appena iniziata ma il torneo cadetto ha già fornito indicazioni. Il turno si apre con la partita tra Pordenone e Spezia, sfida affascinante tra due squadre che possono rappresentare le sorprese della stagione. Match davanti al pubblico amico per l’Ascoli contro il Livorno, sfida tra due squadre ancora a zero punti, il ...

Pronostici Serie A - le quote di Better per il campionato italiano : Il campionato di Serie A è iniziato da due giornate, chiaramente sono ancora tanti i dubbi riguardo a cosa riserverà il torneo. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata per i lungimiranti. Per la vincente del tricolore è la Juve, reduce da 8 scudetti consecutivi, la superfavorita ed è quotata a 1,65, seguono Inter e Napoli a 4,00, Milan a 25,00, Lazio e Roma a 35,00, ...

Pronostici Serie A – Juve ancora favorita - l’antagonista adesso è l’Inter : le quote di Sisal Matchpoint : Dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Juventus, scendono le quotazioni del Napoli quale principale antagonista dei bianconeri nella lotta scudetto. Anche quest’anno sembra difficile poter scucire il tricolore dal petto dei Campioni d’Italia, che restano nettamente i favoriti secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 1.45. Il Napoli scivola in terza posizione, a quota 6.00, e viene superato dall’Inter di Conte – a punteggio pieno ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : partita divertente a La Spezia - riscatto per Pescara e Frosinone : Pronostici Serie B – Si scende in campo per la seconda giornata di Serie B. Tanti match interessanti offerti dal campionato cadetto. Si parte con Chievo-Empoli venerdì, si prosegue sabato con sei gare in programma, si chiude domenica con i tre posticipi. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Probabili formazioni Serie B, tutti gli schieramenti della seconda giornata: Djordjevic titolare Pronostici Serie ...

Pronostici Serie A - 2^ giornata : i consigli di CalcioWeb - risultato positivo per la Fiorentina : Pronostici Serie A – Prende il via la seconda giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con la sentitissima gara tra Bologna e Spal, la squadra di Mihajlovic è reduce dal pareggio contro il Verona, sconfitta invece per Semplici contro l’Atalanta. Appuntamento ricco di sabato, alle 18 in campo il Milan davanti al pubblico amico contro il Brescia, poi il big match che non ha bisogno di presentazioni tra Juventus e ...

Serie A - tutto pronto per la seconda giornata : quote e Pronostici di William Hill : La Serie A riparte subito con un weekend dai match imperdibili e che assicura colpi di scena. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a offrire le Migliori quote sulla Serie A, in compagnia di quote Maggiorate per veri intenditori. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che permette di ricevere 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Dopo una prima giornata che ha regalato già qualche sorpresa, si ...

Serie A - Pronostici 2^ giornata : spicca il big match Juventus-Napoli - favorite le milanesi : Nemmeno il tempo di salutare il ritorno della Serie A e siamo già vicini alla seconda giornata, ricca di sfide interessanti anche per quanto riguarda le scommesse. Il match di cartello è quello tra la prima e la seconda dello scorso campionato: la Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium per tentare una prima mini-fuga sui rivali dopo aver avuto la meglio sul Parma all'esordio. L'Inter cerca conferme a Cagliari, il Milan vuole riscatto a ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote - 1giornata : Milan favorito alla Dacia Arena : Pronostici Serie A: ecco le quote e le Scommesse sulla vittoria dello scudetto e sulle partite per la 1giornata di Campionato.

Serie A - analisi e Pronostici della 1^ giornata : apre le danze la Juve al Tardini : Il campionato di Serie A 2019/20 apre i battenti domani, 24 agosto 2019, alle 18:00 con la Juventus, vincente dell'ultima stagione, in casa del Parma. L'eco di CR7 si sta facendo sentire più quest'anno che lo scorso: difatti giocatori del calibro di Frank Ribery, appena approdato alla Fiorentina, e di Romelu Lukaku, nuovo faro d'attacco dell'Inter, hanno scelto l'Italia rispetto alle più acclarate Premier e Liga. Chiuderà la prima giornata, ...