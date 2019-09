Programmi TV di stasera | venerdì 20 settembre 2019 Su Rai3 «Il colore nascosto delle

Programmi TV di stasera - giovedì 19 settembre 2019. Su La7 Carola Rackete ospite della prima puntata di «PiazzaPulita» : Carola Rackete Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Le Radici del Male: Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di un ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 18 settembre 2019. Su Rai1 «A casa tutti bene» : Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino in A casa tutti bene Rai1, ore 21.25: A casa tutti bene – 1^Tv Film di Gabriele Muccino del 2018, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino. Prodotto in Italia. Durata: 105 minuti. Trama: In occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A ...

Programmi TV di stasera - martedì 17 settembre 2019. Sul Nove «Il supplente» è Nino Frassica : Nino Frassica - Il Supplente Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 – 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto viene ritrovato dal commissario Leonardi completamente ricoperto di sangue davanti ad un corpo esanime. Tre mesi prima, Fausto ritorna a casa. Ad accoglierlo, sua moglie Gloria con i figli Milena, Viola, Lorenzo e il piccolo Martino. ...

Programmi TV di stasera - domenica 15 settembre 2019. Su Tv8 la seconda stagione di «Bruno Barbieri – 4 Hotel» : Bruno Barbieri Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2001, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un orafo è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Sembrerebbe un suicidio, ma per Montalbano qualcosa non torna. Intanto, la stessa notte, un elettricista viene ucciso a colpi di pistola. Rai2, ore ...

Programmi TV di stasera - sabato 14 settembre 2019. Su Rai3 Will Smith in «Zona d’ombra – Una scomoda verità» : Will Smith Rai1, ore 21.30: Andrea Bocelli – Ali di libertà Andrea Bocelli sarà protagonista di Ali di libertà, una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre. Con lui ci saranno grandi stelle della musica internazionale, artisti della scena classica e pop, come Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez. Per la prima volta, le telecamere della Rai entreranno nel Teatro del Silenzio, un ...

Programmi TV di stasera - venerdì 13 settembre 2019. Su Rai3 i Campionati Europei di Pallavolo Maschile. Italia vs Grecia : Italvolley Maschile Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Nuova Edizione Su Rai1 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà curato e condotto da Carlo Conti. Come di consueto la trasmissione vedrà 12 personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno sempre rigorosamente dal vivo, aiutati dalla professionalità di un ...

Programmi TV di stasera - giovedì 12 settembre 2019. Su Canale5 la prima tv di «Cinquanta sfumature di rosso» : Cinquanta sfumature di rosso Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 5×01: Proprio quando Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la morte della moglie Livia, un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro a tutto ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva. 5×02: La squadra si mette sulle tracce di Gunther, braccio destro di Kroess che sta ...

Programmi TV di stasera - martedì 10 settembre 2019. Al via la sesta edizione di DiMartedì : Giovanni Floris Rai1, ore 21.25: Mister Felicità Film del 2017 di Alessandro Siani, con Alessandro Siani e Carla Signoris. Trama: Uno sfaticato napoletano di nome Martino si muove alla volta dell’Alto Adige dove può campare grazie all’appoggio della sorella Caterina, che desidera spronarlo e fargli superare il suo stato di straordinaria pigrizia. La vita di Martino cambierà all’improvviso quando un incidente stradale ...

Programmi TV di stasera - lunedì 9 settembre 2019. Su Rai 1 ripartono le repliche di Montalbano : Luca Zingaretti Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari (Replica) Fiction del 2001, di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Trama: Nenè Sanfilippo, 21 anni, viene freddato da un colpo di pistola sul portone di casa. Poco dopo si presenta in commissariato Davide Griffo che, non avendo più notizie dei genitori, vuole l’autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con l’aiuto dell’amica Ingrid, ...

Programmi TV di stasera - domenica 8 settembre 2019. Su Rai1 la Nazionale sfida la Finlandia : Roberto Mancini Rai1, ore 20.30: Finlandia-Italia Rai 1 trasmette l’incontro di calcio che vede la nostra Nazionale, guidata dal ct Roberto Mancini, affrontare la Finlandia, per le qualificazioni agli Europei 2020. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Rai2, ore 21.20: Hawaii Five-0 – Prima TV 8×25 Atto ostile: Al largo della spiaggia di Oahu emerge dalle acque un sottomarino russo. La Five-0 è la prima ad ...

Programmi TV di stasera - sabato 7 settembre 2019. Rai1 e Canale5 omaggiano Mike Bongiorno : Mike Bongiorno Rai1, ore 21.25: Techetechetè – Amici Ascoltatori, Allegria! A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, “Techetechetè Superstar” lo ricorda con una serata speciale interamente dedicata a lui. Presentatore, conduttore, occasionalmente anche attore e autore di canzoni, ma soprattutto personaggio televisivo tra i più amati di tutta la storia della tv, di cui è stato uno dei pionieri, Michael Nicholas Salvatore ...

Programmi TV di stasera - venerdì 6 settembre 2019. Su Italia 1 la Prima TV di Samson – La Vera storia di Sansone : Samson - Taylor James Rai1, ore 21.25: Miss Italia 80 – Nuova Edizione In diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo, Rai 1 presenta Miss Italia 80. Il Concorso di Bellezza quest’anno festeggia gli 80 anni con l’elezione di Miss Italia 2019, la conduzione di Alessandro Greco e la regia di Francesco Ebner. Qui tutti le info e qui le 80 finaliste. Rai2, ore 21.20: NCIS Los Angeles – Prima TV 10×12 Vertigini: Il ...

Programmi TV di stasera - giovedì 5 settembre 2019. Costanzo e Scotti omaggiano Mike Bongiorno : Mike Bongiorno Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 Fiction del 2017, di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, con Terence Hill, Nino Frassica. 11×25 Il bambino di Natale: Cosimo viene ricoverato in ospedale, la situazione è grave. Cecchini non si arrende e vuole realizzare l’ultimo desiderio del bambino a cui rimangono poche settimane di vita: festeggiare il Natale con suo padre, ma peccato che sia Ferragosto! Nel ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 4 settembre 2019. Su Canale 5 il terzo film di Windstorm : Windstorm 3 - Ritorno alle Origini - Hanna Binke Rai1, ore 21.10: Claudio Baglioni – Al Centro Dall’Arena di Verona, Baglioni è il protagonista assoluto della serata-evento in cui l’anfiteatro veronese ospita, per la prima volta, un concerto rivoluzionario con il palco “al centro”. Una scena maestosa, unica nel suo genere, composta da 8 pedane nella parte centrale, a creare movimenti verticali di diverse misure e ...