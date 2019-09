Produzione automatizzata di assemblaggi fotovoltaici per i pannelli solari satellitari

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha inaugurato oggi un nuovo sito a Hasselt, Belgio, dedicato alladi(PVA), che generano energia elettrica suidei satelliti. Con un budget complessivo di circa 20 milioni di euro, oltre a un contributo significativo del Belgio, questo sito mostra l’approccio Industry 4.0 di Thales Alenia Space ed è l’unico del suo genere in Europa. Esso si integra perfettamente con il centro di eccellenza di Leonardo a Nerviano, in Italia, dove vengono progettati e realizzati gliper i più importanti programmi di Agenzia Spaziale Europea ( ESA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Con questa nuova “Factory 4.0”, la Space Alliance formata da Thales Alenia Space e Telespazio sarà in grado di realizzare una gamma di soluzioni PVA complementare e ...

