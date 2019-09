Primavera Napoli – I convocati di Baronio per la trasferta di Bologna

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 20 settembre 2019)– La SSC, attraverso il proprio sito ufficiale ha diffuso la lista deidi Mr.per il match di domani 21 settembre delle ore 11 allo Stadio Comunale Biavati di– Dopo il vittorioso esordio contro il Torino con gol di Vrakas su punizione, la formazionedelaffronterà inil. Non ci sarà Gaetano, ciò fa pensare che il giovane talento potrà aggregarsi alla prima squadra per Lecce-. ICioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche: La Juve di Sarri? – Cds: “Ancora no, entro dicembre altrimenti l’anno prossimo” Mario Rui: “In partita non mi accorgo di nulla. Continuate ...

