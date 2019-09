Prima del Martini cocktail

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola automatica Riccardo Mazzetti è nono al termine della Prima giornata di eliminatorie : Si è conclusa la prima giornata delle eliminatorie della specialità olimpica della pistola automatica 25 metri senior maschile agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna: al momento Riccardo Mazzetti è nono, mentre Andrea Spilotro è 22°, infine Tommaso Chelli è 40°. L’Italia è ottava nella classifica a squadre. Al comando della classifica individuale si trova il transalpino Clement Bessaguet, a quota 295/300, mentre in seconda ...

Usa - ecco lo spot per la Prima campanella. Il video della fondazione che si batte contro la violenza nelle scuole è inquietante : La fondazione Sandy Hook, fondata dai genitori delle vittime della sparatoria avvenuta nell’omonimo istituto, si batte contro la violenza nelle scuole. Nei giorni scorsi ha proposto un video spot che mette in guardia dai rischi di quello che è un vero e proprio incubo negli Usa e spiega come “Sopravvivere all’anno scolastico” con alcuni oggetti d’uso comune, un evidente gioco di contrasti che rende la visione ...

Etnabook : inizia con il botto la Prima edizione del Festival del libro di Catania : La pioggia di ieri non ha fermato il treno culturale di Etnabook, primo Festival del libro e della cultura di Catania. A dare il via alla manifestazione, l’incontro con il giornalista Daniele Lo Porto e il prof. Tino Vittorio sulla figura storica di Nino Milazzo. Si è parlato, inoltre, di Graphic Novel con la Scuola del fumetto di Palermo e, successivamente, nelle ore pomeridiane si sono svolti tutti gli altri eventi in programma: “Nascere in ...

Whirlpool Napoli - il presidente della Prs : “Acquisto? Dobbiamo riflettere. Produzione non Prima del 2021. Non riassumeremo tutti” : La Prs-Passive Refrigeration Solutions SA esiste, produce in Cina, ma non sa ancora se comprerà davvero lo stabilimento Whirlpool di Napoli e, in ogni caso, per l’avvio della nuova fabbrica serviranno almeno due anni e non verranno riassunti tutti i 420 lavoratori impiegati nel sito. La misteriosa società svizzera che ha avviato l’acquisizione del ramo d’azienda della multinazionale di elettrodomestici viene allo scoperto con ...

Colpo di scena per l’uscita di iOS 13.1 : Prima del tempo per correggere iOS 13? : Il download di iOS 13 sugli iPhone è ancora in corso per molti, eppure la data di uscita di iOS 13.1 fa discutere già oggi 20 settembre per l'anticipo con cui l'aggiornamento integrativo, senza alcun dubbio, sarà distribuito. Nella serata di ieri, per noi italiani, il primo firmware Apple del 2019, iOS 13 appunto, è stato distribuito ma si sta già pensando repentinamente al passaggio successivo, a questo punto forse perché strettamente ...

Baseball - Preolimpico 2019 : doppia Italia a Parma. Prima la fine del Sudafrica - poi Israele in una sfida che sa di decisivo : L’aria di Parma profuma in una maniera strana per l’Italia del Baseball: la Nazionale di Gilberto “Gibo” Gerali è chiamata a infatti, a sostenere non uno, ma due impegni al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il primo è quello rappresentato dal recupero dei quattro inning rimasti contro il Sudafrica, l’altro da una sfida che da importante si trasforma in decisiva, quella contro Israele. Ma andiamo ...

#Eurogames – Prima puntata del 19/09/2019 – Il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5. : Era il 31 agosto 1999 quando Rai 1 trasmetteva l’ultima puntata di Giochi senza frontiere, storica trasmissione internazionale, organizzata dall’EBU per trenta edizioni, dal 1965 al 1982 e dal 1988 al 1999. Quella sera era stato dato appuntamento all’anno seguente, ma sui Giochi è calato il sipario per ben vent’anni. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la Prima puntata dei nuovi Giochi senza frontiere, ...

Stack It Up di Liam Payne con A Boogie Wit da Hoodie - il nuovo singolo Prima della reunion degli One Direction : Stack It Up di Liam Payne è finalmente disponibile e potrebbe essere uno degli ultimi singoli dei componenti del gruppo degli One Direction prima dell'attesa reunion. La nuova indiscrezione emerge proprio dalle parole di Liam Payne, in occasione di un'intervista realizzata per la nuova canzone. A SiriusXM Hits 1 nel programma The Morning Mash Up, Liam Payne ha parlato anche del futuro degli One Direction. Per l'artista non sarebbe un ...

Euro Games con Ilary Blasi e Alvin : un problema Prima della diretta : Euro Games, il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin non andrà in onda in Eurovisione È una notizia clamorosa quella che ci giunge dai colleghi di Blog Tv Italiana in merito alla messa in onda di Euro Games, ovvero il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin da stasera su Canale5. Il programma, che è una versione 2.0 dell’indimenticato Giochi Senza Frontiere, non andrà in onda in contemporanea con gli altri Stati Europei. Una scelta ...

Rai2 dedica Prima e seconda serata alla Giornata Mondiale dell’Alzheimer : Ella & John In occasione della XXVI Giornata Mondiale dell’Alzheimer, oggi – giovedì 19 settembre – Rai2 dedicherà prima e seconda serata al racconto di una delle grandi patologie cronico-degenerative delle società contemporanee. Una malattia, quella di Alzheimer, dalle caratteristiche peculiari e riconoscibili, che la rete diretta da Carlo Freccero proverà ad esplorare più da vicino attraverso un film e un documentario. In prima ...

Uomini e Donne : nella Prima puntata del trono classico protagonisti Katia e Vittorio di Temptation : Giovedì 19 settembre è andata in onda la prima puntata del trono classico di Uomini e Donne. La puntata inizia con la presentazione di Sara Tozzi e Alessandro Zarino, i primi due tronisti di questa nuova edizione, entrambi reduci da Temptation Island. ...Continua a leggere

Imma Tataranni - anticipazioni Prima puntata : 'L'estate del dito' : A partire da domenica 22 settembre arriverà sugli schermi di Rai 1 una nuova fiction pronta ad allietare le serate dei telespettatori divertendoli, ma anche coinvolgendoli negli intricati casi gialli da risolvere: si tratta della serie tv "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore", tratta dai romanzi Premio Campiello di Mariolina Venezia. A ricoprire il ruolo della protagonista Imma sarà l'attrice pugliese Vanessa Scalera; ad affiancarla ci ...

Alberto Matano seccato Prima della Vita in Diretta : “Non posso lavorare” : Alberto Matano infastidito prima della Diretta de La Vita in Diretta La nuova edizione de La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano sembra non essere partita sotto la migliore stella. Se gli ascolti non sono della loro parte al momento, i due conduttori sono molto affiatati e hanno tanta voglia lavorare. Un nuovo giorno è iniziato e Alberto Matano si è recato negli studi di Via Teulada per prepararsi per una nuova puntata de La ...

Il ritorno senza compromessi di Tiziano Ferro nell’antePrima del video di Accetto Miracoli : C'è un nuovo Tiziano Ferro nell'anteprima del video di Accetto Miracoli, prossimo singolo dall'album omonimo che sarà rilasciato a cominciare dal 22 novembre e che è già stato anticipato dal singolo Buona (Cattiva) Sorte, con la quale ha partecipato alla rotazione radiofonica estiva. Il primo assaggio del nuovo video dedicato al singolo è stato affidato a Repubblica. I pochi secondi della clip ci restituiscono l'immagine di un artista che ...