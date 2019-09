Prezzi Carburanti | nei prossimi giorni “verso +0 | 5 cent al litro”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Neiverso un aumento deidei. A sostenerlo è Bruno Bearzi, il presidente nazionale della Figisc Confcommercio commentando l’andamento deidella benzina e del gasolio. “A meno di drastiche variazioni delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro-dollaro – sottolinea Bearzi-, ci sono presupposti pertendenzialmente in moderato aumento – entro +0,5/litro – per i“. Nel corso della settimana, spiega Bearzi, “caratterizzata da una impennata delle quotazioni del greggio e dei derivati a seguito delle note vicende degli attacchi terroristici in Arabia Saudita di sabato 14 settembre, il greggio di riferimento Brent è marcatamente aumentato di +3,11 euro/barile, in forza di un cambio euro-dollaro in moderato apprezzamento; la quotazione ...

AngoloNews2018 : #Prezzi #benzina dopo attacco #droni in #ArabiaSaudita, #Federconsumatori segnala #rincari ?? - AngoloNews2018 : #Prezzi #benzina dopo attacco #droni in #ArabiaSaudita, #Federconsumatori segnala #rincari ?? - AngoloNews2018 : #Prezzi #benzina dopo attacco #droni in #ArabiaSaudita, #Federconsumatori segnala #rincari ?? -