Premier League | il Manchester City chiamato a riscattare il tonfo contro il Norwich

Risultati Premier League - il programma completo della sesta giornata e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Il weekend inglese propone la sesta giornata di campionato dopo la due giorni ‘così così’ di Champions League. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Southampton e Bournemouth. Leicester-Tottenham è l’antipasto del sabato, mentre nel pomeriggio il Manchester City ospita il Watford fanalino di coda. United in trasferta, l’Arsenal in casa contro l’Aston Villa, ...

Il primo POTM di Premier League della stagione 19/20 è stato consegnato a Teemu Pukki, attaccante finlandese del Norwich. Il numero 22 ha cominciato la stagione a mille (5 gol e 1 assist in 3 partite) ed è riuscito a vincere la concorrenza di Aguero per il POTM di agosto. La SBC dovrebbe uscire il

Risultati Premier League - 5^ giornata : l’Arsenal si fa rimontare - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Premier League – Dopo la pausa per le nazionali si torna in campo anche per la Premier League, il campionato inglese entra sempre più nel vivo, grande spettacolo in un torneo che regala sempre emozioni. Alle 13.30 il Liverpool batte in rimonta il Newcastle con la doppietta di Mané e il gol di Salah, vincono in casa anche il Manchester United e il Tottenham. Cinquina in trasferta per il Chelsea contro il Wolves, a cui non ...

Mercato Juventus – Nonostante la recente chiusura del calcioMercato estivo, i radar restano sempre accesi alla ricerca di occasioni per il futuro. La Juventus è maestra in questo senso, nel muoversi in anticipo e battere la concorrenza, soprattutto quando si parla di colpi a parametro zero. Paratici guarda ancora in casa Manchester United e, dopo De Gea, avrebbe messo nel mirino

Risultati Premier League - 5^ giornata : il programma completo e la classifica : Risultati Premier League – Dopo la pausa per le nazionali si torna in campo anche per la Premier League, il campionato inglese entra sempre più nel vivo, grande spettacolo in un torneo che regala sempre emozioni. Alle 13.30 di sabato in campo il Liverpool contro il Newcastle, i Reds regalano sempre partite scoppiettanti davanti al pubblico amico, match in casa anche per il Manchester United, l’avversario sarà il Leicester. Il ...

Serie A - Premier League - Bundesliga in tv e in streaming dal 13 al 16 settembre : Calcio In tv e in streaming le partite di Serie A, Premier League e non solo in tv e in streaming dal 13 al 16 settembre Dopo la sosta per le nazionali torna il weekend di calcio in tv che si animerà dal 13 al 16 settembre in tv su Sky, in streaming su DAZN e NOW Tv (adesso attivabile anche attraverso TIMVISION con l’offerta dedicata). Sette partite di Premier League e 5 di Bundesliga su Sky Sport oltre naturalmente alle 7 di Serie A (più ...

Arrigo Sacchi esalta la Premier League e i suoi allenatori - ma lancia una frecciata al sistema inglese… : Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui parla della Premier League. L’ex allenatore del Milan e della Nazionale ha esaltato il gioco inglese degli ultimi anni e gli allenatori che lo hanno mostrato: “Il vostro calcio è simile al mio e ne apprezzo molto i valori, la cultura e la mentalità. Il mio Milan ha innovato e squadre come Liverpool e Manchester City continuano a farlo. Klopp e Guardiola la ...

Karate - Premier League Tokyo 2019 : Angelo Crescenzo e Clio Ferracuti argento nel kumitè - Viviano Bottaro bronzo nel kata : Si chiude con tre medaglie per l’Italia la tappa di Tokyo della Premier League di Karate 2019. Il quinto appuntamento della stagione ha visto il dominio assoluto dei padroni di casa che hanno monopolizzato il medagliere, mentre i nostri rappresentanti hanno mancano il bersaglio grosso, conquistando comunque tre podi. Angelo Crescenzo, infatti, è medaglia d’argento nel kumitè -60kg maschile, mentre Clio Ferracuti chiude nella piazza ...

Premier League - salta la prima panchina : esonerato Javi Gracia : salta la prima panchina in Premier League. Il Watford ha annunciato l’esonero di Javi Gracia: il 49enne tecnico spagnolo paga il pessimo avvio di stagione (un punto nelle prime 4 partite) che si somma al finale negativo di quella passata: gli Hornets hanno infatti vinto solo una delle ultime dieci gare ufficiali. Arrivato nel gennaio 2018, Gracia era stato il primo allenatore a durare più di una stagione sulla panchina del Watford ...

Karate - Premier League Tokyo 2019 : Clio Ferracuti in finale - Silvia Semeraro si gioca il terzo posto : Arrivano altre notizie positive in casa Italia nella quinta tappa stagionale della Premier League di Karate, che si sta svolgendo al Nippon Budokan di Tokyo (Giappone). In questa seconda giornata di gare si sono svolte le fasi eliminatorie e i ripescaggi delle restanti categorie e domani si chiuderà con le finali. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Partiamo dai +68 kg dove Clio Ferracuti centra la finale. L’azzurra si conferma tra le ...

La Premier League ed EA Sports hanno annunciato pochi minuti fa i nomi dei candidati al POTM di agosto della Premier League, il premio "Player of the Month", che verrà assegnato al giocatore che più si è contraddistinto nel corso del mese precedente. I 6 candidati sono: Aguero (Manchester City) Barnes (Burnley) De Bruyne (Manchester

Karate - Premier League Tokyo 2019 : Angelo Crescenzo vola in finale! Viviana Bottaro in lotta per il terzo posto : Si è aperta oggi a Tokyo (Giappone) la quinta tappa stagionale della Premier League di Karate. In questa prima giornata di gare sui tatami del Nippon Budokan, dove il prossimo anno ci sarà il debutto di questo sport alle Olimpiadi, si sono svolte le eliminatorie e i ripescaggi delle prime categorie. Andiamo quindi a scoprire come si sono comportati i nostri portacolori. Partiamo dai -60 kg dove Angelo Crescenzo ritrova finalmente l’acuto e ...

Karate - Premier League Tokyo 2019 : in Giappone riparte la stagione con vista sulle Olimpiadi : riparte la stagione internazionale del Karate e questo fine settimana a Tokyo (Giappone) si svolgerà la quinta tappa della Premier League, che sarà anche la più attesa. Infatti si gareggerà sui tatami del Nippon Budokan, la stessa location che nel prossimo anno vedrà il debutto di questo sport alle Olimpiadi. In quest’ottica è quindi inevitabile parlare di qualificazione olimpica, visto che saranno in palio punti pesanti per il ranking che darà ...

La Premier League è giunta solo alla quarta giornata, ma già ora i punti iniziano a essere davvero pesanti. Anche in questa stagione Manchester City e Premier League sembrano essere destinate a fare un campionato a parte, mentre per le altre diventa necessario fare il possibile per non perdere troppo terreno se vogliono sperare almeno