Polo scientifico internazionale di Frascati incassa i finanziamenti europei | 1500 nuovi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto piano Juncker, ha stanziato investimenti per 250 milioni di euro all’agenzia italiana per la ricerca sull’energia da fusione pulita. Il progetto è stato messo a punto con il supporto di EUROfusion, il programma dell’UE per la produzione di energia da fusione nucleare sicura e pulita entro il 2050. L’accordo, siglato con la Regione Lazio, contribuirà allo sviluppo del nuovo, dove sono previsti 1.500posti di lavoro, di cui 500 per scienziati e tecnici, con un impatto di 2 miliardi di euro per l’economia italiana. Inoltre, grazie alla collaborazione con università e centri di ricerca italiani ed, emergeranno nuove generazioni di scienziati e ricercatori di tutti i continenti. La sfida per la produzione di energia da fusione nucleare sicura e ...

giuseppe_galise : RT @InfoAmb: @ENEAOfficial firma convenzione con la @RegioneLazio per sviluppare il nuovo polo scientifico internazionale di Frascati Prev… - ENEAOfficial : RT @InfoAmb: @ENEAOfficial firma convenzione con la @RegioneLazio per sviluppare il nuovo polo scientifico internazionale di Frascati Prev… - AriannaAmbrosi0 : RT @InfoAmb: @ENEAOfficial firma convenzione con la @RegioneLazio per sviluppare il nuovo polo scientifico internazionale di Frascati Prev… -