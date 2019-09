Pisa | se i figli non pregano non gli dà da mangiare | padre patteggia 2 anni per

'Mia figlia scomparsa' : trovata morta in bagno supermercato/ Pisa - rimasta lì per ore : Una donna di 32 anni trovata morta nel bagno di un supermercato alla periferia di Pisa : la madre ne aveva denunciato la scomparsa nei giorni scorsi.

Pisa - il papà muore di dolore dopo il funerale della figlia : non ha retto al dolore : Malato da tempo, Gastone Rossi aveva 87 anni. Se ne è andato pochi giorni dopo il tragico incidente in cui è morta la figlia Susy, il 14 agosto scorso, lungo la strada delle Colline per Legoli. La 47enne era madre di 4 ragazzi, di cui due minorenni.

Pisa - malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".