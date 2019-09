Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 20 settembre 2019) La corsa al ribasso delle stime di crescita per l’economia italiana vede ora l’Ocse fermarsi a zero per l’anno in corso e0,4% nel. Decimale in più o in meno, la Nota di aggiornamento al Def (Nadef) che il Governo approverà entro il 27 settembre non potrà che allinearsi alle stime di consenso dei principali previsori interni e internazionali

fisco24_info : Pil intorno allo 0,4% nel 2020 e incognita debito, in arrivo l’aggiornamento del Def: La corsa al ribasso delle sti… - MenoStato : RT @ilfoglio_it: Un buco con la Sicilia intorno. Per capire il tracollo finanziario basta guardare al pil: tutta burocrazia http://t.co/Ia0… - _kuball_ : @marioerdrago Poi x il resto concordo eh. A me x esempio mancano 16 anni di mutuo e il mio rapporto deficitP/PILP (… -