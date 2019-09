Piacenza | dopo folle inseguimento in auto | magrebino ferisce militare

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Federico Garau Non gravi, fortunatamente, le ferite riportate dal carabiniere. Fondamentale,unad alta velocità per le vie della città, il contributo di alcuni residenti che aiutano i militari ad individuare il presunto spacciatore Paura nelle strade di, a causa della fuga ad alta velocità di un'sospetta che tentava in ogni modo di seminare i carabinieri nel quartiere della Besurica. L'episodio durante la serata di ieri, quando, intorno alle 19, i militari della stazione di Rivergaro () hanno iniziato a dare la caccia ad una vettura guidata da un nordafricano in strada Agazzana. Accanto allo straniero una donna, probabilmente la sua compagna. Impegnati in un'operazione di contrasto allo spaccio di droga, gli uomini dell'Arma si sono visti costretti ad inseguire l'guidata dal, che non ha esitato a premere il piede ...

PiacenzaPress : Dopo un folle inseguimento tra la gente si scaglia contro i carabinieri: arrestato - PiacenzaPress : Dopo un folle inseguimento tra la gente si scaglia contro i carabinieri: arrestato - Pallotta_James : @solorobabuona @OfficialASRoma Dopo aver visto la Juve giocare con la maglia del Piacenza e poi con quella del Napo… -