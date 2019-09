Perché Le Regole del Delitto Perfetto finirà con la sesta stagione | “È durata più del

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il canto del cigno de Ledelsarà un finale conclusivo e definitivo per la saga di Annalise Keating e i suoi studenti di legge colpevoli di molti delitti di sangue ed altri crimini connessi. La serie ShondaLand è stata rinnovata da ABC la scorsa primavera e successivamente è stato annunciato che si sarebbe conclusa con la, composta da 15 episodi come le precedenti. Una decisione coerente con il calo di ascolti e di qualità del legal thriller, che sebbene la sua straordinaria protagonista continui a rendere intenso e drammatico, ha inanellato una serie di trame di dubbia sostenibilità da un punto di vista narrativo (qui la nostra recensione del finale della quinta). Il creatore e showrunner Pete Nowalk ha aggiunto qualche dettaglio sulla prossimaparlando a TvInsider, spiegando come la conclusione della serie sia dovuta ...

ignaziocorrao : Solidarietà a lavoratori #Whirlpool che fanno sentire la loro voce X un copione che in Italia conosciamo bene: Pren… - SkyTG24 : Dopo il caso del 13enne con le treccine blu, a #Scampia altri due ragazzini non sono stati ammessi in classe perché… - matteosalvinimi : #Ugone, presidente associazione truffati dalle banche: Abbiamo paura di questo nuovo Governo, perché ci sono le ste… -