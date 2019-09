Per la terza volta aumenta il costo del conto corrente

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 21 settembre 2019) Nel 2018 la spesa per la gestione di une' cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 86,9 euro: e' il terzo aumento consecutivo, in netta accelerazione rispetto al 2017 (1,8 euro) e al 2016 (1,1). Variazioni di ampiezza analoga, ma di segno opposto, si sono verificate nel 2015 (-5,8 euro) e nel 2013 (-6,9 euro). Anche per i conti correnti postali la spesa di gestione e' sensibilmenteta (4,9 euro, 2,1 nel 2017); per i conti bancari on line essa e' rimasta sostanzialmente invariata e pari a 15,5 euro. Cosi' una nota di Banca d'Italia. Le spese sonote principalmente - aggiunge- per effetto dell'incremento dei canoni di base e dei canoni delle carte di debito. Ha contribuito in modo significativo anche la crescita congiunta del numero di operazioni e delle corrispondenti commissioni applicate sui pagamenti automatici, sulle spese ...

