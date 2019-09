Pensioni | sottosegretario Di Piazza | ' Quota 100 non si tocca'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) C’è chi spiega che continueranno per il triennio e che quindi leanticipate con100 e il reddito di cittadinanza non sino. Chi invece continua a parlare anche di possibili modifiche migliorative delle due misure simbolo del precedente governo gialloverde, sempre guidato dallo stesso premier Giuseppe Conte adesso a capo di un esecutivo giallorosso. A parlare di possibili modifiche alla nuova formula previdenziale che consente l’accesso alla pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi ma anche al sussidio per i disoccupati finalizzato all’inserimento lavorativo era stato anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. Modifiche fortemente auspicate anche dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.e lavoro, le rassicurazioni del governo su100 e reddito di cittadinanza Dal primo incontro fra il governo e i sindacati sulla manovra, ...

Ultron65 : RT @benq_antonio: #Morani #PD governo #Conte2 oggi neo eletta “#sottosegretario dello sviluppo economico “con #PD e #M5S “?? Anziani ? Pensi… - rosariopolizzi : RT @benq_antonio: #Morani #PD governo #Conte2 oggi neo eletta “#sottosegretario dello sviluppo economico “con #PD e #M5S “?? Anziani ? Pensi… - parcheggiando : RT @benq_antonio: #Morani #PD governo #Conte2 oggi neo eletta “#sottosegretario dello sviluppo economico “con #PD e #M5S “?? Anziani ? Pensi… -