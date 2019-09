Pensioni | Landini al governo | ‘Revisione della Fornero va fatta’

Pensioni ultime notizie : cuneo fiscale 36mila € - Landini chiede di ampliare : Pensioni ultime notizie: cuneo fiscale 36mila €, Landini chiede di ampliare Sul fronte Pensioni ultime notizie vertono sul taglio del cuneo fiscale, finalizzato a incrementare il salario netto nelle buste paga dei lavoratori dipendenti. Questa sarà una delle principali due misure (l’altra è lo stop all’aumento Iva) che rientreranno nella prossima Legge di Bilancio. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico avrebbero dunque intenzione di ...

Pensioni - Landini : 'La Quota 100 non ha riformato la legge Fornero' : Torna alla carica contro la riforma delle Pensioni targata Fornero il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Come del resto già successo durante le discussioni relative alle manovre economiche varate dai precedenti governi di vario colore politico, anche in vista della prima legge di Bilancio che si appresta a varare il governo giallorosso, presieduto dal premier Giuseppe Conte, la questione previdenziale rimane al centro dell’agenda ...

Pensioni - i sindacati incontrano il governo - Landini : 'Il problema non è solo Q100' : "Noi su entrambi i temi vorremmo fare un'analisi concreta su quello che è avvenuto, per capire se veramente quello strumento è servito per combattere la povertà o se sono necessari miglioramenti", ha spiegato il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine dell'incontro tenutosi ieri fra l'esecutivo giallorosso e le parti sociali. Lo stesso sindacalista, infatti, sembra concentrarsi maggiormente sulle misure bandiera del governo ...

Pensioni - Landini al governo : 'Rivedere la Fornero - Quota 100 non risolve problema' : Le Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di contributi non bastano, occorre una riforma complessiva del sistema previdenziale che superi definitivamente la legge Fornero ancora in vigore. Questa la linea unitaria dei sindacati alla vigilia dell’apertura del tavolo di confronto con il nuovo governo Pd­-M5s presieduto dal premier Giuseppe Conte. Dopo le dichiarazioni del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in attesa ...

Pensioni - Maurizio Landini : 'Problema non Quota 100 ma cambiare legge Fornero' : La Riforma Fornero entrata in vigore nel lontano 2011 va cambiata radicalmente; ad affermarlo è il segretario confederale della Uil Maurizio Landini intervenuto a margine degli ultimi dibattiti sulle sorti della riforma Pensionistica voluta dalla Lega, ovvero, la Quota 100 sulla quale si concentrano i lavori del nuovo Governo giallo-rosso. Landini: 'Serve una nuova riforma' "Il nostro problema non è Quota 100, il nostro problema è cambiare la ...

Pensioni - Landini al governo : ‘Cambiare la legge Fornero’ : In vista della nuova legge di Bilancio, sulla quale sta già lavorando il governo giallorosso per rispettare i tempi tecnici dell’iter necessario per l’approvazione, la questione della riforma delle Pensioni rimane al centro del dibattito politico, sindacale ed economico. L’attenzione è in particolare concentrata sulla Quota 100; il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha assicurato che verrà confermata e che durerà fino ad esaurimento dei tre ...

Pensioni : Landini - ‘problema non quota 100 ma cambiare legge Fornero’ : Napoli, 13 set. (Adnkronos) – “Il nostro problema non è quota 100, il nostro problema è cambiare la legge Fornero”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “cambiare la legge Fornero – ha aggiunto Landini – vuol dire garanzie per i giovani, riconoscere la differenza di genere perché le donne hanno pagato un prezzo doppio, riconoscere che ci sono lavori più pesanti di altri. Per ...

Pensioni ultima ora : Landini governo assente su Quota 100 : Pensioni ultima ora: Landini governo assente su Quota 100 Pensioni ultima ora: la nascita del nuovo esecutivo rappresenta un forte stimolo al dibattito sulla materia Pensionistica. I sindacati in questi giorni stanno intervenendo a più riprese per chiedere al governo Conte bis di inserire il tema previdenziale tra le priorità da affrontare subito. Pensioni ultima ora, Landini (Cgil): a fare la differenza le cose fatte e non le cose ...

Pensioni : Quota 100 e rdc - Landini chiede verifica delle misure al nuovo governo : "Non esistono governi amici o nemici, noi li giudichiamo per quello che fanno. Crediamo che sia necessario che si riattivi un confronto preventivo vero", è quanto ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo giallo-rosso che avrebbe già elaborato il suo programma articolato in 29 punti da inserire nella nuova manovra Finanziaria. Lo stesso sindacalista, infatti, avrebbe ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Landini “Va fatto un tagliando” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Landini “Va fatto un tagliando” Pensioni ultima ora – Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini è stato sempre molto presente nel dibattito sulla previdenza. A nome del sindacato, durante l’esperienza del governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega, ha sempre ribadito la necessità di maggiore confronto tra esecutivo e forze sindacali. Pensioni ultima ora, la posizione di Landini ...

Pensioni anticipate - Landini (Cgil) su Quota 100 : 'Discrimina le donne' : Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 restano ancora una volta uno dei temi chiave durante questa delicata fase di costituzione del nuovo governo. A tornare sull'argomento è stato nelle scorse ore il leader della Cgil Maurizio Landini, intervistato dal giornalista Daniele Bonistalli di Quotidiano.net. Durante il proprio intervento, il sindacalista ha fatto il punto della situazione evidenziando quali sono i temi chiave per le parti sociali e ...

Pensioni ultime notizie : Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura : Pensioni ultime notizie: Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sulle misure che dovrà attuare il prossimo governo in materia previdenziale. A tal proposito sono da sottolineare anche le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha voluto rassicurare sulle risorse per sterilizzare le clausole di salvaguardia al ...

Riforma Pensioni : Q100 - Landini : 'Risolvere i problemi delle donne e dei giovani' : "Quota 100 non ha risolto i problemi della Fornero soprattutto per donne e giovani, occorre poi risolvere definitivamente il problema degli esodati", sono le parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha chiesto un nuovo tavolo di confronto con il Governo giallo-verde al fine di discutere molti temi in materia previdenziali rimasti aperti in vista dell'inizio dei lavori per la nuova Legge di Stabilità. Quota 100 è una misura ...