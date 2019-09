Patuanelli interrompe il tavolo su Whirlpool al Mise | Non è stato un incontro

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Non c’è accordo tra la proprietà e ilsu. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano, ha bruscamente interrotto ilcon l’ad della società Luigi La Morgia. Lo si apprende da fontisecondo le quali il ministro ha chiesto all’azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica, precondizione per iniziare la discussione nel merito.Dal canto suo, La Morgia minimizza e parla di vertice proficuo: “Abbiamo avuto undi circa un’ora costruttivo in cui abbiamo ripercorso tutta la storia del sito di Napoli. Ci ha chiesto (il ministro, ndr) quale fosse la nostra posizione e noi abbiamo ribadito che oggi l’unica soluzione per salvaguardare i posti di lavoro sul Napoli e procedere con la riconversione del sito”. Dal, ...

