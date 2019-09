Papa:no suicidio assistito o eutanasia

"E' importante che il medico non perda di vista la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e la sua fragilità", ha dettoBergoglio ricevendo la Federazione degli Ordini dei Medici. "Si può e si deve respingere la tentazione -indotta anche da mutamenti legislativi- di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza alo causandone la morte con l'",ha aggiunto. Sono "strade sbrigative di fronte a scelte che non sono di libertà", ha concluso.(Di venerdì 20 settembre 2019)