Paolo Stella | Emma Marrone? Una guerriera che insegna agli altri a combattere

(Di venerdì 20 settembre 2019), nelle scorse ore, sui propri social, ha pubblicato un pensiero molto dolce e affettuoso nei confronti dell'amicache ha comunicato, ai fan, uno stop forzato dalla musica per risolvere alcuni problemi di salute. L'influencer, in questo momento difficile per la cantante salentina, ha voluto far sentire la propria vicinanza con un post assai tenero: Non è facile essere amico di. Non è per niente facile perché lei ti prende la vita e te la sbatte in faccia, così com'è, nella sua perfettibile durezza, con tutta la sua straripante potenza. Non è facile perchéti chiama a mezzanotte, ti dice “vieni a casa mia” ti tiene incollato a una sedia fino alle 3 di mattina e ti dice tutto quello che pensa, senza sconti, senza filtri, senza alcuna convenzione. Poi conclude con un sorriso, “sei mio fratello, ti devo dire tutto quello che penso” e se ne va a dormire ...

