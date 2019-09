Pallavolo | Francesca Piccinini si ritira | “Esco di scena da vincente”

Francesca Piccinini a Verissimo : "Mi ritiro dalla Pallavolo" : Francesca Piccinini dice addio alla pallavolo. "Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni", ha dichiarato la campionessa ormai 40enne nello studio di Verissimo (in onda sabato 21 settembre alle ore 16).A Silvia Toffanin la Piccinini ha raccontato le ...

