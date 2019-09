Pallanuoto femminile | Fabio Conti DT delle Nazionali | il nuovo CT del Setterosa è Paolo

Pallanuoto femminile - Roberta Bianconi lascia Catania e passa al Milano : La notizia era nell’aria, ed ora è diventata ufficiale: come riporta “La Gazzetta dello Sport” Roberta Bianconi, stella del Setterosa e del Catania lascia le etnee e proprio nell’anno olimpico si accasa al Milano, che così può sognare in grande nella prossima stagione della Serie A1 di Pallanuoto femminile. A 30 anni il desiderio della ligure di riavvicinarsi a casa è stato troppo forte e così l’addio alla Sicilia è ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : tutti i colpi di mercato e gli affari conclusi. Tante straniere ai saluti nell’anno olimpico : Il mercato della Serie A1 della Pallanuoto femminile è reso più attivo nell’anno olimpico dai tanti addii delle giocatrici straniere richiamate in Patria per preparare i Giochi. Tanti comunque i copi già messi a segno, con le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania che si rinforzano ancora per dare l’assalto all’Eurolega. Il Padova vede Laura Barzon accasarsi al Sabadell, squadra nella scorsa stagione ...

Pallanuoto femminile - finale Mondiali 2019 : USA-Spagna 11-6. Terzo titolo iridato consecutivo per le statunitensi : Si gioca sotto una fitta pioggia la finalissima del Mondiali di Pallanuoto femminile: gli USA dominano, nel remake della finale iridata del 2017, la Spagna, imponendosi per 11-6 e centrando così il Terzo titolo iridato consecutivo. Le due squadre sono anche le uniche, al momento, ad aver staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel primo quarto a spaccare la partita è capitan Steffens, ma subito dall’altra parte Ortiz impatta. La ...

Finisce qui il Mondiale di pallanuoto femminile: sesto trionfo per gli Stati Uniti, il terzo di fila. Una squadra davvero dominante nell'ultimo periodo: non sbaglia niente. Gli USA battono 11-6 una più che positiva Spagna. 8′ Ci riprova Ortiz allo scadere. Partita chiusa. 8′ Molto bella la ...

Finisce qui il terzo quarto: USA già con il piede sul primo gradino del podio. 8′ Ancora Neushul allo scadere del terzo quarto: gol eccezionale dal perimetro. 9-3. 8′ Difesa d'orgoglio per le iberiche, ma il match è veramente chiuso. 7′ Spagna che non riesce più a cambiar passo. 7′ Spreca l'ennesima superiorità la Spagna. 7′ Finisce qui: Neushul in controfuga ...

A metà gara USA in vantaggio per 5-3: la Spagna era riuscita a rientrare in parità, ma ...

5′ USA che stanno facendo tantissima fatica, non riescono a trovare l'uomo in più e non trovano spazio per il tiro. 4′ TARRAGO! Che gol, prima rete con la superiorità per le iberiche. Arriva il pari della Spagna! 3′ Da sottolineare comunque il lavoro di entrambe le difese, compresi i portieri. 2′ Niente da fare, Ortiz ha avuto sulla mano la palla per il pareggio. Salva ...

11.21 Squadre che stanno per entrare sul piano vasca. 11.19 In mattinata anche la sfida per il quinto posto, con il Setterosa sconfitto dalla Russia. 11.17 Impresa dell'Australia nella finale per il bronzo: battuta l'Ungheria di misura. (Clicca qui per la cronaca del match) 11.14 Nella finale iridata di due anni fa gli USA vinsero, senza problemi, per 13-6. 11.12 A sfidarsi sono Stati Uniti e ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Australia-Ungheria 10-9. Le oceaniche si prendono il bronzo : L’Australia supera per 10-9 l’Ungheria e si mette al collo il bronzo ai Mondiali di Pallanuoto femminile: crescono i rimpianti per il Setterosa di Fabio Conti, che aveva battuto nella prima giornata della fase a gironi del torneo le oceaniche, prima di cedere ai quarti proprio alle magiare, che devono accontentarsi di restare ai piedi del podio iridato. Nel primo quarto al primo affondo passa l’Australia con Buckling, poi le ...

Buongiorno e benvenuti alla finale dei Mondiali di pallanuoto femminile: alla Nambu University Aquatics Center di Gwangju, oggi, alle 11.30 (orario italiano) va in scena l'ultimo atto della manifestazione iridata per il gentil sesso. Una sfida che è il remake di quella vista due anni fa, sempre nella competizione mondiale, in quel di Budapest: si affrontano infatti ...

Mondiali Nuoto 2019 – Italia sconfitta nella finale per il 5° posto di Pallanuoto femminile : il Setterosa ko contro la Russia : La Nazionale femminile di pallaNuoto è stata scofitta dalla Russia per la finale valevole per il quinto posto dei Mondiali di Nuoto 2019: il Setterosa si è arreso 10-9 L’Italia rimedia un’amara sconfitta nella finale valevole per il quinto posto dei Mondiali di pallaNuoto in corso di svolgimento a Gwangju. La nazionale femminile, impegnata nella sfida contro la Russia, è stata sconfitta 10-9 al termine di un match molto ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Russia-Italia 10-9. Il Setterosa chiude al sesto posto la rassegna iridata : Si chiudono con una nuova sconfitta di misura i Mondiali di Pallanuoto femminile per il Setterosa: nella finale per il quinto posto l’Italia cede 9-10 alla Russia e si deve accontentare della sesta posizione assoluta. La settima piazza invece va all’Olanda, che supera la Grecia per 11-9. Nel primo quarto apre subito le marcature Tabani, poi Avegno spreca l’occasione del raddoppio facendosi respingere un rigore. La Russia ci ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : stesso scenario di Budapest. La Spagna tenta l’impresa con gli USA : Due anni di distanza, lo stesso scenario. L’ultimo atto, la finale dei Mondiali di Pallanuoto al femminile, resta nuovamente quella tra Stati Uniti e Spagna: dopo Budapest 2017 un’altro copione di questa spettacolare sfida. Anche questa volta le grandi favorite saranno le statunitensi che già hanno agguantato il pass olimpico nell’ultima edizione della World League: ufficialità della qualificazione a Cinque Cerchi verso Tokyo ...

USA-Spagna - Finale Mondiali Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, venerdì 26 luglio, è giunto il momento della finalissima per i Mondiali di pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: alle ore 11.30 italiane sarà la volta di USA-Spagna. Il netto successo degli USA in semiFinale sull’Australia ha regalato alla Spagna, grazie al successo sull’Ungheria, la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due formazioni che oggi si giocheranno il titolo iridato sono ...