Palermo | studenti organizzano rissa a scuola su Instragam | la Polizia evita il peggio

(Di venerdì 20 settembre 2019), 20 set. (AdnKronos) – Il tam tam su Instagram era iniziato ieri. L’appuntamento di un gruppo diera per le 12 di oggi davanti allamedia Alberico Gentili di, nel ‘salotto’ della città. Un gruppo didi due licei si sarebbero dati appuntamenti davanti alla media Gentili per una maxiper “dare una lezione”, così hanno detto i giovani, ad alcuni ragazzini. Ma quando alcuni genitore insegnanti i hanno saputo delle intenzioni dei ragazzi hanno subito avvertito la. Diverse volanti sono arrivate in pochi istanti in via Lojacono perre il. Solo dopo due ore circa glisono stati fatti uscire dalla, rimasta co i cancelli chiusi. “Purtroppo ero lì. Ho 2 figli che vanno aall’Alberico – racconta Francesca, la mamma di due ragazzini – Abbiamo ...

